Журналистам, сопровождавшим первую леди США в полете в Филадельфию, пришлось дышать через влажные полотенца. Самолетт после взлета заполнился дымом.

Журналистам, сопровождавшим первую леди США в полете вФиладельфию, пришлось дышать через влажные полотенца. Самолетт после взлетазаполнился дымом.Лайнеру первой леди США Меланьи Трамп пришлось вернуться наавиабазу Эндрюс в Мэриленде вскоре после взлета. Как сообщается, причиной сталатехническая неисправность.По данным журналистов, сразу после набора высоты в салонепоявился дым и запах гари. Судно сразу же развернулось для экстренной посадки. Находящимсяна борту представителям СМИ раздали влажные полотенца."Проблема обнаружилась через десять минут после взлетапо пути в Филадельфию", – сообщил корреспондент CBS Марк Кноллер в Twitter.Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.Меланья Трамп готова отправиться в Филадельфию, как только причина аварии будетустранена.На днях первая леди США отреагировала на слухи о семейных отношениях. Из-за сплетен об адюльтере американского президента она решила, что нельзя больше молчать.Меланья заявила, что измены ее мужа – лишь слухи. По ее мнению, СМИ нарочно распространяют их в погоне за скандалами.Супруга главы государства добавила, что у нее есть более важные задачи, на которых она должна сосредоточиться. "Я очень сильная женщина, я знаю, каковы мои приоритеты", – заключила первая леди США. Несмотря на такие заявления, СМИ упорно муссируют слухи о том, что Меланья на грани развода со своим супругом.