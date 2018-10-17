Татьяна Лазарева стала звездной гостьей передачи Елены Малышевой Жить здорово!. Телеведущая откровенно рассказала, как из-за неизлечимой болезни лишилась десятка килограммов за короткий срок.

Татьяна Лазарева стала звездной гостьей передачи Елены Малышевой "Жить здорово!". Телеведущая откровенно рассказала, как из-за неизлечимой болезни лишилась десятка килограммов за короткий срок.Недавно Татьяна Лазарева призналась, что страдает от язвенного колита. Это неизлечимое заболевание, входящее в группу воспалительных заболеваний кишечника. Человек мучается от боли в животе, диареи, анемии, потери веса и аппетита, слабости, проблем с кожей и других неприятных проявлений.О своем недуге телеведущая решила откровенно поговорить с Еленой Малышевой, чтобы вдохновить страдающих тем же недугом других людей. "С помощью лекарств я очень быстро восстанавливаюсь. Но когда начинается внутренний стрессовый срыв – первым делом травмируется кишечник. Он – самое слабое звено. Но поскольку я понимаю, что у меня хроническое заболевание, которое иногда обостряется, я к этому морально готова", – поведала неунывающая Лазарева.Однако весной ведущая пережила рецидив. "Я потеряла десять килограммов за два месяца. Дело в том, что ты просто перестаешь есть. Как бы мозг тебе говорит: "Таня, не надо, будет плохо". Правда, сейчас я обратно их наела", – оптимистично сообщила телеведущая.Лазарева подчеркнула, что данное заболевание может негативно сказаться на эмоциональном состоянии. "Язвенный колит может сопровождаться депрессией. И очень важно, чтобы когда тебе было плохо, ты понимала, что это биохимия мозга, а жизнь нормальная, и люди рядом с тобой – хорошие. 80% серотонина – гормона радости – вырабатывается в кишечнике. Когда он болит, гормона радости не хватает", – признала Татьяна. Впрочем, ведущая оговорилась, что принимает антидепрессанты. В заключение Лазарева обратилась к публике с советом следить внимательно за своим здоровьем и беречь себя.