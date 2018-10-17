Как только в
России происходит масштабная трагедия или уходит из жизни известная личность, в
украинском сегменте соцсетей тут же начинается глумление. Вот и сейчас поток
издевательств и фейков заполонил Twitter,
Как только в
России происходит масштабная трагедия или уходит из жизни известная личность, в
украинском сегменте соцсетей тут же начинается глумление. Вот и сейчас поток
издевательств и фейков заполонил Twitter,
Приводить все,
что пишут украинские пользователи в соцсетях не позволяет цензура и здравый
смысл. Стоит отметить, что через несколько минут после трагедии в керченском
колледже, в Сети стала распространяться информация о 90 погибших и сотнях
раненых, а оставшихся в живых якобы взяли в заложники.
Также было и после
мартовского пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". С украинских
аккаунтов публиковались фейковые данные о тысячи сгоревших в ТРЦ.
Вот и сейчас украинские
соцсети нагнетают панику и дезинформируют россиян по поводу трагедии в Керчи. "Щас
опять начнется на неделю или две вся эта показательная скорбь и душевные муки
из-за случившегося в Керчи. Можете начинать ныть, постить свечки, а также
ставить на авы флаг или герб Керчи. Пусть все увидят, как вам жаль", – пишут в Twitter безграмотные пользователи.
"Думаю шо ети фсбешники мало
заложили С– 4", "Люди по всему миру массово умирают от болезней, убийств Так
чего же сейчас все всполошились? Сочувствие?", "Организатор атаки на колледж в
Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем "рашизма"",
– вот лишь самые безобидные комментарии с сохраненной орфографией и пунктуацией
пользователей их написавших.
Между тем стало известно, что 18-летний студент четвертого курса
Владислав Росляков пришел в колледж 17 октября для того, чтобы убить свою
возлюбленную. Но почему-то он сначала расстрелял несколько человек из ружья,
потом взорвав бомбу и покончил жизнь самоубийством.
На 17:30 мск
известно, что в результате этого преступления погибли 19 человек, более 50-ти
получили ранения. Следственный комитет возбудил дело по статье
"теракт", но позже оно было переквалифицировано
на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.