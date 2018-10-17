Общественный транспорт поехал по-новому. Как теперь будут ходить городские автобусы? Почему схема движения подверглась корректировке? Что будет с маршрутами, которые обслуживала компания «БигАвтоТранс»? О ситуации с городскими перевозками поговорим с начальником отдела транспорта и связи администрации г. Владимира Олегом Ореховым. Сегодня он гость в студии 6 канала!
Общественный транспорт поехал по-новому. Как теперь будут ходить городские автобусы? Почему схема движения подверглась корректировке? Что будет с маршрутами, которые обслуживала компания БигАвтоТранс? О ситуации с городскими перевозками поговорим с начальником отдела транспорта и связи администрации г. Владимира Олегом Ореховым. Сегодня он гость в студии 6 канала!