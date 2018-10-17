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<a href="http://33live.ru/novosti/17-10-2018-o-situacii-s-gorodskimi-marshrutami.html" target="_blank">О ситуации с городскими маршрутами</a> - Общественный транспорт поехал по-новому. Как теперь будут ходить городские автобусы? Почему схема движения подверглась корректировке? Что будет с маршрутами, которые обслуживала компания «БигАвтоТранс»? О ситуации с городскими перевозками поговорим с начальником отдела транспорта и связи администрации г. Владимира Олегом Ореховым. Сегодня он гость в студии 6 канала!