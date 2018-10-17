Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с Арменом
Джигарханяном лишилась не только мужа, но и работы. Однако пианистка совсем по
этому поводу не переживает. По словам Виталины, она просто вернулась в детство.
Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с Арменом
Джигарханяном лишилась не только мужа, но и работы. Однако пианистка совсем по
этому поводу не переживает. По словам Виталины, она просто вернулась в детство.
Беззаботную жизнь Цымбалюк-Романовская может себе позволить.
Работая в театре Джигарханяна, Виталина получала 300 тысяч рублей в месяц и
успела сколотить приличное состояние. Хорошим подспорьем стали и многочисленные
ток-шоу – каждое свое интервью экс-супруга Армена Борисовича оценивает в 500
тысяч.
С жильем у Цымбалюк-Романовской тоже все в порядке: есть трехкомнатная
квартира с шикарным ремонтом. Здесь она проводит время с новым другом, 34-летним певцом Прохором Шаляпиным.
Парочка называет свои отношения "дружбой", однако
в СМИ периодически просавчиваются слухи об их намерении пожениться. Как
рассказал журналистам "друг семьи", Виталина не слушает советчиков,
которые намекают, что Шаляпин с ней, как и с бывшей женой Копенкиной, завел
роман лишь ради пиара и миллионных гонораров на ток-шоу.
"Виталина впервые живет, как молодая женщина, а не
обремененная кучей забот тетка в возрасте. Она бегает по модным магазинам,
может сорваться с Прохором на концерт, выставку или вечеринку. Они ходят в
дорогой спортклуб, по ночам ходят в кафе или гуляют по городу", —
рассказал знакомый пары изданию Teleprogramma.pro.
Приятель сообщил по секрету, что друзья готовят совместный
музыкальный проект. В нем, возможно, запоет и Виталина. А главное, считает
источник издания – все получили выгоду: Прохор вновь на телеэкране, а Цымбалюк-Романовская
"отвлеклась от судов и узнала, как можно интересно жить".
Шаляпин Виталиной восхищается. "Она глубокая, умная,
порядочная, побольше бы таких женщин. Дай бог каждому такую стойкость и
внутренний стержень", – расхваливает подругу Прохор.
"Можно
сказать, что я вернулась в детство. Делаю то, что я не могла бы себе позволить,
даже когда училась в школе. Я гуляю в парке, езжу ночью в кино, покупаю
попкорн", – описывает свою новую жизнь пианистка.
Совсем отвлечься от судов Цымбалюк-Романовской не суждено.
22 октября состоится очередное заседание. Виталину допросят по делу об установке
камер наблюдения в кабинете директора Драматического театра Джигарханяна.