Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с Арменом Джигарханяном лишилась не только мужа, но и работы. Однако пианистка совсем по этому поводу не переживает. По словам Виталины, она просто вернулась в детство.

Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с АрменомДжигарханяном лишилась не только мужа, но и работы. Однако пианистка совсем поэтому поводу не переживает. По словам Виталины, она просто вернулась в детство.Беззаботную жизнь Цымбалюк-Романовская может себе позволить.Работая в театре Джигарханяна, Виталина получала 300 тысяч рублей в месяц иуспела сколотить приличное состояние. Хорошим подспорьем стали и многочисленныеток-шоу – каждое свое интервью экс-супруга Армена Борисовича оценивает в 500тысяч.С жильем у Цымбалюк-Романовской тоже все в порядке: есть трехкомнатнаяквартира с шикарным ремонтом. Здесь она проводит время с новым другом, 34-летним певцом Прохором Шаляпиным.Парочка называет свои отношения "дружбой", однаков СМИ периодически просавчиваются слухи об их намерении пожениться. Какрассказал журналистам "друг семьи", Виталина не слушает советчиков,которые намекают, что Шаляпин с ней, как и с бывшей женой Копенкиной, завелроман лишь ради пиара и миллионных гонораров на ток-шоу."Виталина впервые живет, как молодая женщина, а необремененная кучей забот тетка в возрасте. Она бегает по модным магазинам,может сорваться с Прохором на концерт, выставку или вечеринку. Они ходят вдорогой спортклуб, по ночам ходят в кафе или гуляют по городу", —рассказал знакомый пары изданию Teleprogramma.pro.Приятель сообщил по секрету, что друзья готовят совместныймузыкальный проект. В нем, возможно, запоет и Виталина. А главное, считаетисточник издания – все получили выгоду: Прохор вновь на телеэкране, а Цымбалюк-Романовская"отвлеклась от судов и узнала, как можно интересно жить".Шаляпин Виталиной восхищается. "Она глубокая, умная,порядочная, побольше бы таких женщин. Дай бог каждому такую стойкость ивнутренний стержень", – расхваливает подругу Прохор."Можносказать, что я вернулась в детство. Делаю то, что я не могла бы себе позволить,даже когда училась в школе. Я гуляю в парке, езжу ночью в кино, покупаюпопкорн", – описывает свою новую жизнь пианистка.Совсем отвлечься от судов Цымбалюк-Романовской не суждено.22 октября состоится очередное заседание. Виталину допросят по делу об установкекамер наблюдения в кабинете директора Драматического театра Джигарханяна.