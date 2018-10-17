Двое злоумышленников продали 57-летней женщине якобы старинные монеты на сумму более 1 миллиона рублей...

«Оперативники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Ховрино задержали двоих приезжих по подозрению в продаже фальшивых монет на сумму более миллиона рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Ховрино обратился 28-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что двое неизвестных продали его 57-летней матери якобы старинные монеты. Мужчина усомнился в их подлинности и обратился в полицию. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых – неработающие 20-летний и 27-летний приезжие. Установлено, что проданные ими монеты являются поддельными.Денежными средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по району Ховрино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицией проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных на территории округа и города Москвы.Сотрудники УВД по САО обращаются ко всем, кто пострадал от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону: (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29