Отправили отдавать долг Родине. 37 новобранцев из Владимирской области сегодня были отправлены на службу в сухопутные войска и в Национальную гвардию. Всего же из нашего региона за этот призыв в армию уйдёт 1420 человек. С каким настроением молодёжь идёт служить - узнал Константин Миронов.

Отправили отдавать долг Родине. 37 новобранцев из Владимирской области сегодня были отправлены на службу в сухопутные войска и в Национальную гвардию. Всего же из нашего региона за этот призыв в армию уйдёт 1420 человек. С каким настроением молодёжь идёт служить - узнал Константин Миронов.Эти ребята уже сегодня стали военнослужащими, но отвечать дружно ещё не научились. Сегодня первая отправка осеннего призыва-2018. 37 человек пополнят Национальную гвардию, а также сухопутные войска. Служить ребята будут в западном военном округе. Призывников провожают в торжественной обстановке.Владимир Кручинин, военный комиссар Владимирской области: "Сегодня у нас первая отправка, осенью 2018 года. Сегодня у нас 37 юношей поступают в ряды вооруженных сил. 20 человек в сухопутные войска и 17 человек в войска Национальной гвардии. В целом, качество новобранцев соответствует тем требованиям, которые предъявляются для комплектования вооруженных сил".Владимир даже не думал косить от службы, твёрдо решив связать свою судьбу с военной службой. После года в армии собирается поступать в военное училище. В планах стать настоящим офицером. Но сейчас ему необходима помощь даже в шнуровке берцев.Владимир Оскаров, призывник: "Конечно, это новый этап жизни – неизвестность, что будет, интересно. Я специально никуда не поступал, ни в какие учебные заведения после школы".Провожать молодого человека пришла вся семья и большое количество друзей. Отец строго напутствует сына, а мама не может сдержать слёз.Елена Оскарова, мама призывника: "Не скажу, что меня там беспокоит дедовщина или еще что-то подобное, просто без него мне будет скучно, как бы вот так, сами понимаете, сынок. Не знаю. Отслужит, придёт, всё будет хорошо".Всего за эту осень из 33-го региона в воинские части отправятся 1420 призывников. Впервые за долгое время не будут отправлять на флот. Наряд в подшефные части Севастополя область не получила.