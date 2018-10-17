Многоэтапное исследование качества светлого пастеризованного пива на рынке по поручению российского правительства провело Роскачество. Но внимание, читать эту статью дальше лицам младше 18 лет не рекомендуется.

Многоэтапное исследование качества светлого пастеризованного пива на рынке по поручению российского правительства провело Роскачество. Но внимание, читать эту статью дальше лицам младше 18 лет не рекомендуется. Под лупу исследователей попали 40 торговых марок светлого пива, которые занимают львиную долю пивного рынка. Это Amstel, Bud, Carlsberg, Efes, Heineken, Krusovice Imperial, Lowenbrau, Stella Artois, "Клинское", "Очаково", "Жигули" и другие.Пиво исследовалось на соответствие требованиям законодательства, было исследовано свыше трех десятков показателей качества и безопасности сырья и изготовленного из него напитка. Эксперты проверили декларации о соответствия пива, а также провели расширенную дегустацию продукта. При этом были выявлены нарушения требований законодательства и недостатки по качеству пива, которые, к счастью, не носили массового характера.Сенсация дня: порошкового пива нетЭкспертам пришлось отвечать на самые простые вопросы: является тот или иной напиток пивом или нет? По закону, пиво – это тот напиток, который произведен из 80 процентов солода и 20 процентов несоложеных продуктов. Но в российском законодательстве методы контроля выполнения этих требований отсутствуют. Это не позволяет юридически отличать пиво от пивных напитков.Поэтому в программу испытаний был включен показатель массовой концентрации азота. Он косвенно указывает на снижение доли соложеных продуктов, а значит, продукт скорее может считаться пивным напитком, чем пивом, пояснил директор Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП) Лев Оганесянц.Во время исследований эксперты развенчали распространенный потребительский миф о присутствии на рынке "порошкового" пива, которое произведено путем купажирования различных ингредиентов.От худшего к лучшему"Пиво на 80% состоит из солода, любое значение ниже этого показателя – попытка фальсификации. Мы приветствуем разработки, направленные на инструментальную возможность выявления фальсификации пива. Это поможет добросовестным производителям", — подчеркнул президент союза "Ячмень, солод, хмель и пиво России" Александр Мордовин.Отклонения по солодовой доле выявлены в продукции пяти из 40 брендов. Это 12,5 процента. Впрочем, это не нарушение законодательства, юридически признать выявленные напитки с отклонениями от стандарта пивными напитками нельзя. Но Роскачество направило в российское правительство предложения о внедрении новых методик исследования и изменении обязательных требований к пиву. Это позволит повысить качество пива в России.Снижение пропорции солода в напитке связано либо с недовесом солода, его просто мало положили при изготовлении пива, либо с его низким качеством. Это выявлено у "Арсенального", "Горьковского", "Окского", "Свердловского" и пива "Самара".В 2014 году ряд международных пивных корпораций пытались изменить российское законодательство, чтобы пивом считался напиток с содержанием солода не в 80, а в 50 процентов."Эти абсурдные предложения со смягчением требований к пивоваренному сырью могут привести к существенному снижению качества готовой продукции. Вся эта прошлая кампания транснациональных пивоваров и их отраслевого союза направлена на снижение затрат на производство – в среднем на 15-20 процентов", — пояснил Александр Мордовин.Испытание на вкус и цвет: высший балл не получил никтоВкус, цвет, аромат и пеностойкость. Испытания по последнему показателю провалили сразу три марки. Это "Самара", "Арсенальное" и… "Сибирская корона". Поэтому до дегустации эти напитки не дожили, были сняты с испытаний ранее.Самые низкие баллы комиссии по итогам слепой дегустации получили пять пивных марок: "Свердловское", "Горьковское", "Окское", "Балтика №3" и "Жигулевское" казанского производства АО "Пивоварня Москва-Эфес".Сенсации не произошло: самой высокой отметки комиссии в 5,5 балла не получило ни одно пиво. Но в лидерах оказались пиво Amstel, Efes, Bavaria, Krušovice (российского производства), Krusovice Imperial (чешского производства), "Три медведя", Faxe, "Халзан", Heineken и Stella Artois. Высокую оценку дегустационная комиссия поставила и пиву Bud. Но это пиво не выдержало жестких требований по микробиологическим показателям.Главное – это правильное брожениеПравильно ли прошел процесс брожения при производстве пива? Об этом можно было судить не только по уровню увеличения объемной доли спирта, но и по накоплению вторичных продуктов брожения — летучих компонентов, эфиров, вицинальных дикетонов и ацетальдегида, а также органических кислот.У "Жигулевского" пива, произведенного "Пивзаводом "Ярпиво" — филиалом ООО "Пивоваренная компания "Балтика", лабораторные испытания выявили самую низкую кислотность, ниже чем у других исследуемых образцов. Это сказалось на дегустационной оценке экспертов — пиво им показалось несколько пресным.У напитков пяти торговых марок низким оказалось содержание уксуснокислых эфиров. Это говорит о том, что процесс брожения дрожжей искусственно ускорялся. Скороспелыми оказались пиво марок Efes, "Хамовники", "Жигули Барное" (производства Московской пивоваренной компании), "Сибирская корона" и "Свердловское".Четыре образца пива с низким содержанием эфиров получили низкие баллы за вкус и аромат. Это "Сибирская корона", "Хамовники", "Жигули Барное" и "Свердловское". А вот пиво Efes, наоборот, получило высокую оценку, невзирая на недостаток эфиров.Консерванты, разбодяживание и неживые пивные дрожжиВсе исследуемые марки пива соответствовали информации, указанной на этикетке по объемной доле спирта от 4 до7,5 процента. Это показывает, что разбавленного пива среди исследованных образцов нет. При разбодяживании (разбавлении) пива снижается содержание объемной доли спирта и действительного экстракта. Отсутствие разбавления подтвердили и другие физико-химические показатели, в том числе экстрактивность начального сусла. К ней у экспертов претензий также не оказалось.Лабораторные испытания показали превышения по плесени в пиве Bud, а вот превышения норм по консервантам, снижающим рост бактерий, не выявлено ни в одном из образцов.В ряде случаев в пиве выявлены неактивные и неживые пивные дрожжи, которые не являются патогенными.Иногда в пиво мигрируют вредные вещества из упаковки. Например, фталаты могут мигрировать и алюминиевой или ПЭТ тары, в которую разливают пиво. Но ни в одном случае подобных превышений нет – вся тара оказалось безопасной.Декларации о соответствии "нарисовали" почти всеИсследователи Роскачества проанализировали декларации о соответствии исследуемых продуктов. В 26 из 40 из них отражена не полная информация. В частности, отсутствуют данные о проведенных лабораторных испытаниях этих товаров, а это обязательное требование при декларировании соответствия. Информация о нарушениях направлена в Федеральную службу по аккредитации.Сколько стоит хорошее пиво?Литр закупленного для исследований пива стоил от 67 до 260 рублей. Большинство образцов уложилось в диапазон от 67 до 110 рублей за литр. Это 22 товара. Среди них оказалось только два высококачественных пива — Amstel за 106 рублей и "Халзан" по цене 77,8 рубля за литр. В категории от 110 до 260 рублей за литр – 18 образцов пивных напитков. И почти половина из них оказалось высокого качества.Эксперты сравнили два пива Krušovice. Krusovice Imperial стоимостью 260 рублей за литр чешского производства и Krušovice российского производства филиала "Пивоварня Хейнекен" ООО "ОПХ" стоимостью 140 рублей за литр. Баллы за дегустацию оказались практически идентичными. У Krušovice 5,0167, а у Krusovice Imperial 5,034 балла. А если вкус одинаков, то зачем платить за то же самое почти вдвое дороже?"Высокая стоимость продукта, скорее всего, связана с доставкой из-за рубежа. Запуск производства пива Krušovice Royal в России позволил значительно сэкономить на транспортных и таможенных расходах и сделать это пиво гораздо доступнее для потребителей", — пояснила расхождение в цене представитель Heineken Russia, менеджер по разработке и внедрению продукции Анна Панина.Лучше лучшегоИзюминка на торт: 11 торговых марок из 40 представили пиво не просто отвечающее всем нормам и требованиям, но и превышающие их. Производители этих марок могут претендовать на российский Знак качества.Лучше всех оказалось пиво Amstel от филиала "Пивоварни Хейнекен" ООО "ОПХ" – 5,35 балла. 5,328 балла набрало пиво Московского очаковского пивного комбината "Халзан". В тройку лидеров с 5,313 баллами вошло пиво Heineken.5,298 балла набрали две марки – произведенное в Клину Stella Artois АО "САН ИнБев" и пиво "Три медведя".5,29 балла получило пиво Krusovice Imperial (Heineken Ceska republika, A.S.). Но на российский Знак качества оно претендовать не может, поскольку в Россию импортируется, а не производится в стране.Еще три пива получили одинаковые баллы – 5,283. Калужская Bavaria, хейникенская Krušovice и Faxe от Московской пивоваренной компании.Список лучших с показаниями 5,275 балла замкнули Löwenbräu и Zlaty Bazant ("Золотой фазан").Полная информация по каждому исследуемому образцу пива представлены на портале Роскачества. А в 2019 году Роскачество обещает исследовать качество темного пива, но при этом напоминает, что злоупотребление алкогольными напитками чревато для вашего здоровья.