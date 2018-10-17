Развлекательных передач в телеэфире 17 октября не будет.
Первый канал изменил сетку вещания в связи с трагедией в Керчи, где погибли 19
студентов колледжа.
Развлекательных передач в телеэфире 17 октября не будет.
Первый канал изменил сетку вещания в связи с трагедией в Керчи, где погибли 19
студентов колледжа.
Программы "Давай поженимся" и "Вечерний
Ургант" не выйдут в эфир вечером в среду. Вместо них зрители увидят
ток-шоу "Мужское-женское" и "На самом деле", передают.
Изменения в программе продиктованы событиями в Керчи.
Студент 4 курса политехнического колледжа пронес в учебное заведение взрывные
устройства и ружье. Одна бомба, начиненная металлическими элементами,
взорвалась в столовой. Нападавший тем временем расстреливал учащихся,
напоминает "Интерфакс".
Предполагаемый злоумышленник – студент колледжа Владислав
Росляков. Пройдясь по классам, он поднялся на второй этаж, в библиотеку, и там
покончил с собой. Его жертвами стали 19 человек, еще 54 ранены.
Уголовное дело первоначально возбудили по статье о теракте,
однако позже переквалифицировали на "Убийство". Главное управление
МЧС по Республике Крым объявило о чрезвычайной ситуации. В регионе объявлен
трехдневный траур.
В здании колледжа было обнаружено второе взрывное устройство,
взрывотехники его обезвредили. Как стало известно, сотрудники
правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру, где жил открывший
стрельбу в керченском колледже студент. Они предполагали, что там может
находиться оружие и элементы взрывчатых веществ. Следователи также допросили мать
студента.