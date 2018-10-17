Развлекательных передач в телеэфире 17 октября не будет. Первый канал изменил сетку вещания в связи с трагедией в Керчи, где погибли 19 студентов колледжа.

Развлекательных передач в телеэфире 17 октября не будет.Первый канал изменил сетку вещания в связи с трагедией в Керчи, где погибли 19студентов колледжа.Программы "Давай поженимся" и "ВечернийУргант" не выйдут в эфир вечером в среду. Вместо них зрители увидятток-шоу "Мужское-женское" и "На самом деле", передают.Изменения в программе продиктованы событиями в Керчи.Студент 4 курса политехнического колледжа пронес в учебное заведение взрывныеустройства и ружье. Одна бомба, начиненная металлическими элементами,взорвалась в столовой. Нападавший тем временем расстреливал учащихся,напоминает "Интерфакс".Предполагаемый злоумышленник – студент колледжа ВладиславРосляков. Пройдясь по классам, он поднялся на второй этаж, в библиотеку, и тампокончил с собой. Его жертвами стали 19 человек, еще 54 ранены.Уголовное дело первоначально возбудили по статье о теракте,однако позже переквалифицировали на "Убийство". Главное управлениеМЧС по Республике Крым объявило о чрезвычайной ситуации. В регионе объявлентрехдневный траур.В здании колледжа было обнаружено второе взрывное устройство,взрывотехники его обезвредили. Как стало известно, сотрудникиправоохранительных органов пришли с обыском в квартиру, где жил открывшийстрельбу в керченском колледже студент. Они предполагали, что там можетнаходиться оружие и элементы взрывчатых веществ. Следователи также допросили матьстудента.