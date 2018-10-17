Страшная
трагедия произошла ночь 17 октября в столице. Молодой человек жестоко убил в
квартире троих родственников.
Страшная
трагедия произошла ночь 17 октября в столице. Молодой человек жестоко убил в
квартире троих родственников.
Инцидент, случившийся в 3:00 в рядовой московской
семье, напоминает фильм ужасов. Преступление совершил 22-летний Ярослав Ермаков.
Парень хладнокровно вырезал всю свою семью, передает Telegram-канал 112. Мать и отца
убил на кухне, спящую бабушку – в ее комнате. На вопрос шокированных увиденным полицейских,
зачем это сделал, выпускник колледжа предпринимательства ответил, что просто
все надоело.
Стражам порядка Ярослав рассказал, что убийство семьи
планировал три дня. Парень хотел расправиться с близкими во сне, чтобы все
прошло без шума. Однако в момент резни все пошло не по его сценарию.
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