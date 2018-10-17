Страшная трагедия произошла ночь 17 октября в столице. Молодой человек жестоко убил в квартире троих родственников.

Страшнаятрагедия произошла ночь 17 октября в столице. Молодой человек жестоко убил вквартире троих родственников.Инцидент, случившийся в 3:00 в рядовой московскойсемье, напоминает фильм ужасов. Преступление совершил 22-летний Ярослав Ермаков.Парень хладнокровно вырезал всю свою семью, передает Telegram-канал 112. Мать и отцаубил на кухне, спящую бабушку – в ее комнате. На вопрос шокированных увиденным полицейских,зачем это сделал, выпускник колледжа предпринимательства ответил, что простовсе надоело.Стражам порядка Ярослав рассказал, что убийство семьипланировал три дня. Парень хотел расправиться с близкими во сне, чтобы всепрошло без шума. Однако в момент резни все пошло не по его сценарию.Материал дополняется