Стражи порядка задержали в столице 22-летнего убийцу. Молодой человек зарезал в собственной квартире на улице Летчика Бабушкина своих родителей и бабушку.

Стражи порядка задержали в столице 22-летнегоубийцу. Молодой человек зарезал в собственной квартире на улице ЛетчикаБабушкина своих родителей и бабушку.Стали известны детали жуткого леденящего кровь преступления,совершенного в Москве ночью 17 октября. Следственный комитет России (СКР)возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".В настоящее времяна месте трагедии работают правоохранительные органы, передает телеканалВ Сети появилось видео оперативной работы полицейских в квартире, где произошларасправа над семьей.На другом ролике, опубликованном в интернете, видно, как убитыйотец лежит на залитым кровью полу на кухне. Есть и фото мертвой бабушки, орудияубийства, а также есть снимок самого преступника в наручниках на лестничнойклетке.По имеющейся информации, убитый глава семейства 17 октября долженбыл отметить свой 50-летний юбилей. Такой страшный "подарок" отцу готовил тридня любимый сын. Когда подозреваемогозадерживали, он вышел из квартиры в одних трусах и носках.Как писали Dni.Ru, молодой человек, так хладнокровно и жестоко расправившийся ссамыми близкими, был тихим и спокойным парнем. Он не судим, никогда не получалдаже административных штрафов и не стоял на учете у психиатра и нарколога. Содеянное он объяснил полицейским формулировкой: "Просто все надоело".