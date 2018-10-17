Фотография керченского стрелка, взятая со страницы в соцсети ВКонтакте, принадлежит жителю Керчи Владиславу Дивизе. Молодой человек учится в морском техническом колледже, и в момент теракта присутствовал на занятиях.

Фотография "керченского стрелка", взятая состраницы в соцсети ВКонтакте, принадлежит жителю Керчи Владиславу Дивизе.Молодой человек учится в морском техническом колледже, и в момент терактаприсутствовал на занятиях.Пользователь соцсети ВКонтакте под ником Владислав Рейхобратился к журналистам. Юноша пояснил, что его настоящее имя – ВладиславДивиза, и он не является учащимся политехнического колледжа, где 17 октябряпроизошло массовое убийство. Молодой человек посещает Керченский морской техническийколледж."Я сам не могу понять, что происходит. Есть куча людей,которые могут подтвердить, что это не я. Я с 9 часов до 12:30 находился в колледже,есть записи в журналах, на камерах в этом же месте, что я там находился. Этовсе бред. Я теперь боюсь, что меня могут на улице избить", – заявилВладислав агентству РБК. Студент добавил, что СМИ перепутали его с террористом.Фото со страницы Владислава Рейха попало в сеть стараниями телеграм-канала 112, информацию подхватили некоторые российские СМИ. Публикацияот 15 октября была подписана: "Люблю тебя солнышко". Некоторыетелеканалы проиллюстрировали этим снимком "последнее послание террориста".По последним данным Центра медицины катастроф Крыма, вкерченской бойне погибли 19 человек. Личность стрелка уже установлена. Этостудент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, его телонайдено в одном из помещений учебного заведения. Сначала он расстреливалстудентов из ружья, а затем привел в действие мощное взрывное устройство,начиненное поражающими элементами.По некоторым данным, учащийся колледжа хотел убить своювозлюбленную. Он пришел в учебное заведение с помповым ружьем.