Фотография керченского стрелка, взятая со
страницы в соцсети ВКонтакте, принадлежит жителю Керчи Владиславу Дивизе.
Молодой человек учится в морском техническом колледже, и в момент теракта
присутствовал на занятиях.
Фотография "керченского стрелка", взятая со
страницы в соцсети ВКонтакте, принадлежит жителю Керчи Владиславу Дивизе.
Молодой человек учится в морском техническом колледже, и в момент теракта
присутствовал на занятиях.
Пользователь соцсети ВКонтакте под ником Владислав Рейх
обратился к журналистам. Юноша пояснил, что его настоящее имя – Владислав
Дивиза, и он не является учащимся политехнического колледжа, где 17 октября
произошло массовое убийство. Молодой человек посещает Керченский морской технический
колледж.
"Я сам не могу понять, что происходит. Есть куча людей,
которые могут подтвердить, что это не я. Я с 9 часов до 12:30 находился в колледже,
есть записи в журналах, на камерах в этом же месте, что я там находился. Это
все бред. Я теперь боюсь, что меня могут на улице избить", – заявил
Владислав агентству РБК. Студент добавил, что СМИ перепутали его с террористом.
Фото со страницы Владислава Рейха попало в сеть стараниями т
елеграм-канала 112, информацию подхватили некоторые российские СМИ. Публикация
от 15 октября была подписана: "Люблю тебя солнышко". Некоторые
телеканалы проиллюстрировали этим снимком "последнее послание террориста".
По последним данным Центра медицины катастроф Крыма, в
керченской бойне погибли 19 человек. Личность стрелка уже установлена. Это
студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, его тело
найдено в одном из помещений учебного заведения. Сначала он расстреливал
студентов из ружья, а затем привел в действие мощное взрывное устройство,
начиненное поражающими элементами.
По некоторым данным, учащийся колледжа хотел убить свою
возлюбленную. Он пришел в учебное заведение с помповым ружьем.