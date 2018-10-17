Взрыву в керченском колледже предшествовала стрельба. Об этом говорят очевидцы.

Взрыву в керченском колледже предшествовала стрельба. Об этом говоряточевидцы."Вика, у нас взорвали политех. Мы бежали, адети просто лежали. Мою подругу убили у меня на глазах. Я видела, как она упалаи больше не шевелилась", – запись телефонного звонка предположительно одной изсвидетельницы нападения на колледж опубликована в Telegram-каналеMash.Об этом же говорят и очевидцы теракта в Керчи,опрошенные журналистами радиостанции КерчьFM.Одна из женщина рассказала, что перед взрывом в помещении техникума быластрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали ходить по кабинетам истрелять в учеников.Взрывв политехническом колледже в Керчи произошел на перовм этаже в столовой,взорвалось неустановленное устройство. Уже есть информация, что оно былоначинено поражающими элементами.Вначалеспасатели говорили, что взорвался бытовой газ, но позже эту версию взрыва исключили,так как здание Керченского политехнического колледжа не было газифицировано.По данным на14:30 в результате теракта в Керчи 10 человек погибли, еще около 50пострадали. На месте происшествия находится глава республики Крым СергейАксенов, а из Москвы в Керчь вылетела министр здравоохранения ВероникаСкворцова.В колледженаходятся представители всех оперативных служб – спасатели, пожарные, медики иследователи. Следственный комитет России уже квалифицировал взрыв в коллеже кактеракт.