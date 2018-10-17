Взрыву в керченском колледже предшествовала стрельба. Об этом говорят
очевидцы.
Взрыву в керченском колледже предшествовала стрельба. Об этом говорят
очевидцы.
"Вика, у нас взорвали политех. Мы бежали, а
дети просто лежали. Мою подругу убили у меня на глазах. Я видела, как она упала
и больше не шевелилась", – запись телефонного звонка предположительно одной из
свидетельницы нападения на колледж опубликована в Telegram-канале
Mash.
Об этом же говорят и очевидцы теракта в Керчи,
опрошенные журналистами радиостанции КерчьFM.
Одна из женщина рассказала, что перед взрывом в помещении техникума была
стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали ходить по кабинетам и
стрелять в учеников.
Взрыв
в политехническом колледже в Керчи произошел на перовм этаже в столовой,
взорвалось неустановленное устройство. Уже есть информация, что оно было
начинено поражающими элементами.
Вначале
спасатели говорили, что взорвался бытовой газ, но позже эту версию взрыва исключили,
так как здание Керченского политехнического колледжа не было газифицировано.
По данным на
14:30 в результате теракта в Керчи 10 человек погибли, еще около 50
пострадали. На месте происшествия находится глава республики Крым Сергей
Аксенов, а из Москвы в Керчь вылетела министр здравоохранения Вероника
Скворцова.
В колледже
находятся представители всех оперативных служб – спасатели, пожарные, медики и
следователи. Следственный комитет России уже квалифицировал взрыв в коллеже как
теракт.