По итогам онлайн-голосования, проходившего с 7 по 16 октября, победителем второго этапа конкурса стал владимирский участковый Илья Рыжов.

16 октября завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». Определить лучшего сотрудника службы участковых уполномоченных полиции, достойного звания Народного участкового, граждане должны были в ходе онлайн-голосования, прошедшего на сайте УМВД России по Владимирской области.В течение недели граждане оставляли свои "лайки" за каждого из 18 участников и, тем самым, определили тройку лидеров по сумме набранных голосов.Лидером регионального этапа конкурса "Народный участковый-2018" стал участковый уполномоченный полиции отдела полиции №3 УМВД России по г. Владимиру капитан полиции Илья Рыжов. Теперь Илья с гордостью будет представлять Владимирскую область на заключительном этапе конкурса, который стартует 1 ноября.