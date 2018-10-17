По итогам онлайн-голосования, проходившего с 7 по 16 октября, победителем второго этапа конкурса стал владимирский участковый Илья Рыжов.
16 октября завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». Определить лучшего сотрудника службы участковых уполномоченных полиции, достойного звания Народного участкового, граждане должны были в ходе онлайн-голосования, прошедшего на сайте УМВД России по Владимирской области.
В течение недели граждане оставляли свои "лайки" за каждого из 18 участников и, тем самым, определили тройку лидеров по сумме набранных голосов.
Лидером регионального этапа конкурса "Народный участковый-2018" стал участковый уполномоченный полиции отдела полиции №3 УМВД России по г. Владимиру капитан полиции Илья Рыжов. Теперь Илья с гордостью будет представлять Владимирскую область на заключительном этапе конкурса, который стартует 1 ноября.