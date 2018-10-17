Как только в России происходит масштабная трагедия или уходит из жизни известная личность, в украинском сегменте соцсетей тут же начинается глумление. Вот и сейчас поток издевательств и фейков заполонил Twitter,

Как только вРоссии происходит масштабная трагедия или уходит из жизни известная личность, вукраинском сегменте соцсетей тут же начинается глумление. Вот и сейчас потокиздевательств и фейков заполонил Twitter,Приводить все,что пишут украинские пользователи в соцсетях не позволяет цензура и здравыйсмысл. Стоит отметить, что через несколько минут после трагедии в керченскомколледже, в Сети стала распространяться информация о 90 погибших и сотняхраненых, а оставшихся в живых якобы взяли в заложники.Также было и послемартовского пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". С украинскихаккаунтов публиковались фейковые данные о тысячи сгоревших в ТРЦ.Вот и сейчас украинскиесоцсети нагнетают панику и дезинформируют россиян по поводу трагедии в Керчи. "Щасопять начнется на неделю или две вся эта показательная скорбь и душевные мукииз-за случившегося в Керчи. Можете начинать ныть, постить свечки, а такжеставить на авы флаг или герб Керчи. Пусть все увидят, как вам жаль", – пишут в Twitter безграмотные пользователи."Думаю шо ети фсбешники малозаложили С– 4", "Люди по всему миру массово умирают от болезней, убийств Такчего же сейчас все всполошились? Сочувствие?", "Организатор атаки на колледж вКерчи Росляков являлся любителем Путина и последователем "рашизма"",– вот лишь самые безобидные комментарии с сохраненной орфографией и пунктуациейпользователей их написавших.Между тем стало известно, что 18-летний студент четвертого курсаВладислав Росляков пришел в колледж 17 октября для того, чтобы убить своювозлюбленную. Но почему-то он сначала расстрелял несколько человек из ружья,потом взорвав бомбу и покончил жизнь самоубийством.На 17:30 мскизвестно, что в результате этого преступления погибли 19 человек, более 50-типолучили ранения. Следственный комитет возбудил дело по статье"теракт", но позже оно было переквалифицированона статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.