Мужчина рассказал, что припарковал и пристегнул запирающим устройством принадлежащий ему электровелосипед. Вернувшись через некоторое время, велосипеда на месте не обнаружил...
Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали 24-летнюю девушку, подозреваемую в краже электровелосипеда.
В полицию от 30-летнего москвича поступило сообщение о краже. Мужчина рассказал, что припарковал и пристегнул запирающим устройством принадлежащий ему электровелосипед на Новокузнецкой улице. Вернувшись через некоторое время, велосипеда на месте не обнаружил, предполагает, что его похитили. Материальный ущерб составил более 65 тысяч рублей.
В ходе проверки участковые уполномоченные полиции в комиссионном магазине на улице Героев Панфиловцев задержали подозреваемую – 24-летнюю девушку, проживающую в Подмосковье. Девушка пыталась сдать в магазин похищенный велосипед.
Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенный велосипед находится на ответственном хранении в комиссионном магазине.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание сообщника подозреваемой, а также проверяют её на причастность к аналогичным противоправным деяниям.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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