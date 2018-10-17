Мужчина рассказал, что припарковал и пристегнул запирающим устройством принадлежащий ему электровелосипед. Вернувшись через некоторое время, велосипеда на месте не обнаружил...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали 24-летнюю девушку, подозреваемую в краже электровелосипеда.В полицию от 30-летнего москвича поступило сообщение о краже. Мужчина рассказал, что припарковал и пристегнул запирающим устройством принадлежащий ему электровелосипед на Новокузнецкой улице. Вернувшись через некоторое время, велосипеда на месте не обнаружил, предполагает, что его похитили. Материальный ущерб составил более 65 тысяч рублей.В ходе проверки участковые уполномоченные полиции в комиссионном магазине на улице Героев Панфиловцев задержали подозреваемую – 24-летнюю девушку, проживающую в Подмосковье. Девушка пыталась сдать в магазин похищенный велосипед.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенный велосипед находится на ответственном хранении в комиссионном магазине.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание сообщника подозреваемой, а также проверяют её на причастность к аналогичным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60