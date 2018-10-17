В магазине покупатель рассматривал мобильный телефон, который, по его словам, намеревался купить. Неожиданно неизвестный молодой человек выхватил у него из рук коробку с гаджетом и скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Щукино задержали 21-летнего и 23-летнего приезжих по подозрению в совершении грабежа», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от сотрудника организации, предоставляющей услуги сотовой связи, о хищении дорогостоящего телефона из салона на улице Маршала Бирюзова.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что в магазине покупатель рассматривал мобильный телефон, который, по его словам, намеревался купить. Неожиданно неизвестный молодой человек выхватил у него из рук коробку с гаджетом и скрылся. Ущерб составил около 70 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Щукино задержали подозреваемого на улице Маршала Бирюзова. Им оказался 21-летний приезжий. Похищенное изъято.Также был задержан молодой человек, у которого подозреваемый якобы выхватил телефон. Как выяснилось в ходе расследования, молодые люди заранее спланировали хищение телефона.Следствием ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению других противоправных деяний.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56