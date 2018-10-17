Наташа Королева ошиблась с отчеством Ивана Урганта, публично назвав его Ивановичем, хотя он Андреевич. Когда же фанаты указали артистке на оплошность, она немедленно исправилась, но получилось у нее, по мнению поклонников, еще хуже.

Наташа Королева ошиблась с отчеством Ивана Урганта, публично назвав его Ивановичем, хотя он Андреевич. Когда же фанаты указали артистке на оплошность, она немедленно исправилась, но получилось у нее, по мнению поклонников, еще хуже.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наташа Королева опубликовала объявление о предстоящих съемках шоу Ивана Урганта. Однако певица по какой-то причине назвала его Иваном Ивановичем, хотя известно, что отец шоумена – популярный актер и ведущий Андрей Ургант. К тому же его коллега Алла Михеева называет Ивана исключительно по имени-отчеству.Именно на этот прокол и указали многочисленные подписчики Королевой. Та попыталась оправдаться. "Как же я люблю приходить в гости к Ивану Ивановичу!!! Упс, вызывает раньше Завтра 17.09!!! Не пропустите эфир @vecherniy_urgant P.S а про отчество спецом проверила , а как все засуетились!😜 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Наташа.Однако после изменений с датой съемки (на фотографии, которую выложила певица, значится 18.10 (четверг)) положение Королевой только ухудшилось. Внимательные подписчики обратили внимание на то, что артистка написала 17.09, и сделали вывод, что на сей раз она ошиблась с месяцем."17.09? точно? это ж сентябрь", "Наташа опять лоханулась) да что ж такое???", "А 17.09 – это сентябрь", "Отчество!?... месяц!?... странно!!...", "завтра же не 17.09 ,а 17.10", "Блин лучше б вообще ниче не писала, так обмишурилась((" – высказались поклонники.Отметим, что в этом году Наташе Королевой исполнилось 45 лет. В честь круглой даты популярная исполнительница приготовила грандиозную концертную программу, а еще записала хит под названием "Зять", который активно крутят на музыкальных каналах. Интересно, что, помимо самой Королевой, там снялись ее мать Людмила Порывай и супруг, стриптизер Сергей Глушко.