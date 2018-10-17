Украинский сегмент всемирной сети охватило безумие. Пользователи ликуют из-за трагедии в Керчи и не перестают глумиться над жертвами стрельбы.

Украинский сегмент всемирной сети охватило безумие.Пользователи ликуют из-за трагедии в Керчи и не перестают глумиться наджертвами стрельбы.Массовое убийство студентов политехнического колледжа вКерчи дало толчок к массовому психозу среди украинских пользователей интернета.В соцсетях царит ликование. Керченскую бойню называют "ответкой" за авариюукраинского истребителя Су-27, который потерпел крушение в Винницкой области 16октября."Че … ржали вчера над СУ-27? Получайте ответку", -злорадствует пользователь Lordwar LL. При этом он не поясняет, какое отношениеимеет Россия к крушению украинского военного самолета во время учений с натовскимиинструкторами.Однако логики в этих постах никто и не ищет. Пользователивовсю изощряются в остроумии. К примеру, "предсказывают", что наместе происшествия силовики найдут "визитки Яроша". А также выражаютудовлетворение тем, что на жителей Керчи "упали камни с неба".Кое-кто с очень уместной в такой ситуации иронией высказывает предположение,что керченцы ничего не знали о теракте в Беслане, когда решили вернуться всостав России.Раздаются и здравые голоса – но их мало. Некоторые украинцысоболезнуют родным погибших и просят сограждан не глумиться над памятью жертвтрагедии, пишет Ura.ru.Как писали Dni.Ru, буквально через несколькоминут после трагедии в керченском колледже в Сети стала распространятьсяинформация о 90 погибших и сотнях раненых – а оставшихся в живых якобы взяли взаложники. Украинские соцсети начали нагнетать панику и дезинформироватьроссиян по поводу трагедии в Керчи.Такая же ситуация была после мартовского пожара в кемеровскомторговом центре "Зимняя вишня". Тогда с украинских аккаунтовпубликовались фейковые данные о тысячах сгоревших в ТРЦ.