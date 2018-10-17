Украинский сегмент всемирной сети охватило безумие.
Пользователи ликуют из-за трагедии в Керчи и не перестают глумиться над
жертвами стрельбы.
Украинский сегмент всемирной сети охватило безумие.
Пользователи ликуют из-за трагедии в Керчи и не перестают глумиться над
жертвами стрельбы.
Массовое убийство студентов политехнического колледжа в
Керчи дало толчок к массовому психозу среди украинских пользователей интернета.
В соцсетях царит ликование. Керченскую бойню называют "ответкой" за аварию
украинского истребителя Су-27, который потерпел крушение в Винницкой области 16
октября.
"Че … ржали вчера над СУ-27? Получайте ответку", -
злорадствует пользователь Lordwar LL. При этом он не поясняет, какое отношение
имеет Россия к крушению украинского военного самолета во время учений с натовскими
инструкторами.
Однако логики в этих постах никто и не ищет. Пользователи
вовсю изощряются в остроумии. К примеру, "предсказывают", что на
месте происшествия силовики найдут "визитки Яроша". А также выражают
удовлетворение тем, что на жителей Керчи "упали камни с неба".
Кое-кто с очень уместной в такой ситуации иронией высказывает предположение,
что керченцы ничего не знали о теракте в Беслане, когда решили вернуться в
состав России.
Раздаются и здравые голоса – но их мало. Некоторые украинцы
соболезнуют родным погибших и просят сограждан не глумиться над памятью жертв
трагедии, пишет Ura.ru.
Как писали Dni.Ru, буквально через несколько
минут после трагедии в керченском колледже в Сети стала распространяться
информация о 90 погибших и сотнях раненых – а оставшихся в живых якобы взяли в
заложники. Украинские соцсети начали нагнетать панику и дезинформировать
россиян по поводу трагедии в Керчи.
Такая же ситуация была после мартовского пожара в кемеровском
торговом центре "Зимняя вишня". Тогда с украинских аккаунтов
публиковались фейковые данные о тысячах сгоревших в ТРЦ.