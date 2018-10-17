Полузащитник сборной Англии Рубен Лофтус-Чик может сменить один лондонский клуб на другой. Футболиста Челси хочет видеть в своих рядах Арсенал.

Полузащитник сборной Англии Рубен Лофтус-Чик может сменить один лондонский клуб на другой. Футболиста "Челси" хочет видеть в своих рядах "Арсенал".Участник недавнего чемпионата мира Рубен Лофтус-Чик не имеет игровой практики в "Челси". В текущем чемпионате Англии 22-летний футболист лишь дважды выходил на замену. Подобное положение дел не устраивает самого Рубена, и он решился покинуть клуб, воспитанником которого является.Интерес к Лофтусу-Чику проявляет "Арсенал". Главный тренер "канониров" Унаи Эмери видит Рубена игроком основного состава. Переход может быть осуществлен уже зимой. Однако клубам предстоит обговорить условия сделки.За пять лет выступлений в "Челси" Лофтус-Чик лишь 36 раз выходил на поле в составе "синих". Прошлый сезон Рубен провел в аренде в клубе "Кристал Пэлас", где стал игроком сборной Англии.