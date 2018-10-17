Известная голливудская актриса Анджелина Джоли теперь не только одевает свою дочку как мальчика, но и записала ее на совсем неженские занятия. 10-летняя Вивьен Джоли-Питт увлекается карате.

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли теперь не только одевает свою дочку как мальчика, но и записала ее на совсем неженские занятия. 10-летняя Вивьен Джоли-Питт увлекается карате.Актриса и ее дочь попали в объектив папарацци. Джоли шла с девочкой на выпускной школы боевых искусств в Лос-Анджелесе.Многие матери, чьи дети ходят вместе с Вивьен на карате, отметили, что Джоли всегда радуется успехам дочери во время тренировок. "Каждый раз, когда Вивьен тренируется, Анджелина следит за каждым ее шагом, смотрит на дочь и улыбается – это очень мило!" – сказала одна из них.Для мероприятия 43-летняя актриса выбрала черную одежду – вытянутый свитер и мятые брюки. Малышку Вивьен мать и вовсе изуродовала. На девочку надели большую серую футболку, широкие штаны и шлепанцы. Девочка выглядела уставшей. Возможно, она копирует образ своей старшей сестры Шайло, которая известна любовью к мальчишеской одежде.Во время выпускного Джоли много улыбалась и разговаривала с учителями и другими родителями. Затем она покинула дочь и ушла на парковку, где долго разговаривала по телефону. Брэд Питт так и не посетил праздник дочери.Напомним, что в конце сентября 2016 года Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Вместе они прожили двенадцать лет. У пары шестеро детей. Трое из них являются приемными: их усыновили в приютах в Камбодже, Эфиопии и Вьетнаме. Новость о разводе актеров породила множество слухов. Сама Джоли назвала в качестве причины "непримиримые противоречия".