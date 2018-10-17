Украинское руководство намеревается оставить Крым без ученых. С таким заявлением выступил представитель Петра Порошенко по делам полуострова Борис Бабин. По его словам, необходимо переманивать на Украину студентов и преподавателей, в том числе доцентов и профессуру.

Украинскоеруководство намеревается оставить Крым без ученых. С таким заявлениемвыступил представитель Петра Порошенко по делам полуостроваБорис Бабин. По его словам, необходимо переманивать наУкраину студентов и преподавателей, в том числе доцентов и профессуру.Бабинпризнался: задача Киева – оставить Крым без интеллектуальной базы.Такую меру соратник Порошенко назвал "очень важным средствомдеоккупации". "Которое может быть даже сильнее, чем любое военноевлияние или остановка предприятия", – сказал он в эфире украинскойрадиостанции "Крым. Реалии".Вместе с тем чиновник пожаловался, что на полуострове работаютфилиалы крупнейших российских вузов, сотрудничающих как с украинскими,так и с мировыми учебными заведениями. Бабин предложил ввести санкциипротив российской науки и потребовать разрыва договоров междуроссийскими вузами и высшими учебными заведениями других стран.Каквариант, соратник Порошенко предложил добиваться разрыва сотрудничествамежду Московским государственным университетом (МГУ) и Гарвардом (США),а также между Высшей школой экономики и французскими вузами.Украинане признает воссоединение Крыма с Россией и периодически грозитсявернуть полуостров. Не имея на это реальных возможностей, Киев мелочнопытается усложнить жизнь крымчан. Транспортная, энергетическая, воднаяблокады, санкции – все это, полагает украинское руководство, заставитжителей полуострова покаяться перед Киевом за свой выбор в 2014 году и вернуться обратно.Нетак давно фантазиями на тему возвращения полуострова на Украинуразродился генерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан. Рецепт, по его мнению,прост: Киеву нужно создать военно-морскую базу на Азовском море. Богданполагает, что украинская инфраструктура станет серьезной проблемой дляРоссии и вынудит ее сесть за стол переговоров.