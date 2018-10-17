Украинское
руководство намеревается оставить Крым без ученых. С таким заявлением
выступил представитель Петра Порошенко по делам полуострова
Борис Бабин. По его словам, необходимо переманивать на
Украину студентов и преподавателей, в том числе доцентов и профессуру.
Украинское
руководство намеревается оставить Крым без ученых. С таким заявлением
выступил представитель Петра Порошенко по делам полуострова
Борис Бабин. По его словам, необходимо переманивать на
Украину студентов и преподавателей, в том числе доцентов и профессуру.
Бабин
признался: задача Киева – оставить Крым без интеллектуальной базы.
Такую меру соратник Порошенко назвал "очень важным средством
деоккупации". "Которое может быть даже сильнее, чем любое военное
влияние или остановка предприятия", – сказал он в эфире украинской
радиостанции "Крым. Реалии".
Вместе с тем чиновник пожаловался, что на полуострове работают
филиалы крупнейших российских вузов, сотрудничающих как с украинскими,
так и с мировыми учебными заведениями. Бабин предложил ввести санкции
против российской науки и потребовать разрыва договоров между
российскими вузами и высшими учебными заведениями других стран.
Как
вариант, соратник Порошенко предложил добиваться разрыва сотрудничества
между Московским государственным университетом (МГУ) и Гарвардом (США),
а также между Высшей школой экономики и французскими вузами.
Украина
не признает воссоединение Крыма с Россией и периодически грозится
вернуть полуостров. Не имея на это реальных возможностей, Киев мелочно
пытается усложнить жизнь крымчан. Транспортная, энергетическая, водная
блокады, санкции – все это, полагает украинское руководство, заставит
жителей полуострова покаяться перед Киевом за свой выбор в 2014 году и вернуться обратно.
Не
так давно фантазиями на тему возвращения полуострова на Украину
разродился генерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан. Рецепт, по его мнению,
прост: Киеву нужно создать военно-морскую базу на Азовском море. Богдан
полагает, что украинская инфраструктура станет серьезной проблемой для
России и вынудит ее сесть за стол переговоров.