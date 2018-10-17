Середина недели оказалась насыщенной на скандалы и громкие заявления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Середина недели оказалась насыщенной на скандалы и громкие заявления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.Не успела общественность прийти в себя от вида старых дырок Аллы Пугачевой (речь идет о модных джинсах), как напомнил о себе ее молодой муж Максим Галкин. Юморист обнародовал такую пикантную фотографию, что у фанатов дух захватило.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин выложил кадр, сделанный во время съемки очередного выпуска развлекательного шоу "Лучше всех!" На фотографии юморист запечатлен в обтягивающем спортивном костюме. Завершили образ шапочка и солнцезащитные очки. "Биатлонист задержал дыхание", – коротко подписал кадр Галкин.Известная голливудская актриса Анджелина Джоли теперь не только одевает дочку как мальчика, но и записала ее на неженские занятия. Десятилетняя Вивьен Джоли-Питт увлеклась карате.Актриса и ее дочь попали в объектив папарацци. Джоли шла с девочкой на выпускной в школу боевых искусств в Лос-Анджелесе.Наташа Королева ошиблась с отчеством Ивана Урганта, публично назвав его Ивановичем, хотя он Андреевич. Когда фанаты указали артистке на оплошность, она немедленно исправилась, но получилось, по мнению поклонников, еще хуже.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наташа Королева опубликовала объявление о предстоящих съемках шоу Ивана Урганта. Певица по какой-то причине назвала его Иваном Ивановичем, хотя отец шоумена – популярный актер и ведущий Андрей Ургант. К тому же его коллега Алла Михеева называет Ивана исключительно по имени и отчеству.С момента объявления о беременности Меган Маркл прошло лишь несколько дней, а герцогиня уже позволила себе отказаться от нарядов и макияжа. Жена принца Гарри во время визита в Австралию выглядит не лучшим образом.Меган Маркл поразила австралийцев безвкусицей. В Британии герцогиня Сассекская щеголяла в платьях и на каблуках, а в заграничном туре экс-актриса решила не наряжаться.Зеваки сняли Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Репортеры, посмотрев запись, пришли к выводу, что 29-летняя ассистентка, которую называют любовницей юмориста, странно себя ведет.В распоряжении журналистов сайта "Комсомольская правда" появилось видео, на котором случайный прохожий запечатлел Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову возле КЦ "Москвич". Отметим, что там прошли съемки концерта "Петросян-шоу". Юморист и его молодая помощница прибыли на автомобиле с личным водителем.ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В И СПЕЦИАЛЬНЫХ !