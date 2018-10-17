Больницы Керчи не могут принять всех пострадавших в результате стрельбы в политехническом колледже. Раненые лежат на улице.

Больницы Керчи не могут принять всех пострадавших врезультате стрельбы в политехническом колледже. Раненые лежат на улице.Носилки с ранеными во время керченской бойни лежат у входа вгородскую больницу №1. Мест в лечебном учреждении не хватает. Видео и фото изКерчи присылают очевидцы.По последним данным, теракт в политехническом колледже Керчи унес жизни 19 человек. Около 50 человек пострадали, большинство из них – студенты учебногозаведения. На месте происшествия продолжают работать сотрудникиправоохранительных органов и экстренных служб.Помощь керченцам предложили соседние регионы. ИзРостова-на-Дону уже вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На его борту – спасатели,психологи, а также медицинское оборудование. В Ростовской области заявили, чтомедучреждения региона готовы принять пострадавших из Керчи, пишет "Комсомольская правда".18-летний Владислав Росляков утром 17 октября пришел в учебное заведение с двумя большими рюкзаками. В них были помповое охотничье ружье 12-го калибра, несколько сотен патронов и как минимум два взрывных устройства большой мощности, начиненные металлическими поражающими элементами.К счастью, сработала только одна бомба. Большую часть патронов Росляков расстрелять по каким-то причинам не успел. Он покончил жизнь самоубийствам после того, как сделал несколько выстрелов по ученикам и подорвал в столовой одно взрывное устройство.В республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.