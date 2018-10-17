Принц Чарльз прокомментировал новость о беременности герцогини Сассекской Меган Маркл. Остальные члены королевской семьи пока не делали официальных заявлений.

Принц Чарльз прокомментировал новость о беременности герцогини Сассекской Меган Маркл. Остальные члены королевской семьи пока не делали официальных заявлений.Во время визита принца Чарльза на шотландский ликеро-водочный завод один из репортеров спросил у него, "поднимал ли он тост за будущего малыша". Чарльз ответил положительно и затем с улыбкой добавил, что "поднимал тост уже несколько раз". Он счастлив, что станет дедушкой в четвертый раз, передает .Радостная новость о рождении первенца принца Гарри и Меган появилась в этот понедельник, 15 октября. "Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года. Их Королевские Высочества высоко ценят ту поддержку, которую они получают от людей со всего мира после свадебной церемонии, состоявшейся в мае, и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой", – написал Кенсингтонский дворец.Мать Маркл, Дория Рагланд, "очень обрадовалась", когда узнала эту новость, и теперь с нетерпением ждет рождения первого внука. Недавно СМИ сообщили, что Рагланд планирует переехать в Лондон из Соединенных Штатов, чтобы помогать паре следить за ребенком.Сейчас герцог и герцогиня Сассекские находятся в Австралии в рамках королевского турне. Маркл уже не скрывает беременность и появляется на публике с округлившимся животом.