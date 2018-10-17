Главная прокуратура Грузии заявила, за убийством Бадри Патаркацишвили стоит Михаил Саакашвили, который тогда был президентом Грузии. В Департаменте конституционной безопасности искали такой метод убийства, который не вызывал бы подозрений в естественной смерти.

Убийство бизнесмена Бадри Патаркацишвили было санкционировано тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом заявила главная прокуратура Грузии.План покушения готовился в Департаменте конституционной безопасности Грузии. В разработке принимали участие начальник ведомства Дата Ахалая и три высокопоставленных сотрудника. Один из них — Гиоргий Мерабашвили — был задержан в минувший вторник.К такому выводу пришло следствие, изучив скрытые аудиозаписи, изъятые в 2016 году. Подозреваемые установили контакт охранником Патаркацишвили и пытались через него получить информацию об обслуживающем персонале. На аудиозаписи слышно, как они обсуждают методы убийства бизнесмена, которые "не вызывали бы подозрений в естественной смерти".Как сообщает "Интерфакс", следствие по данному делу продолжается. Подозреваемым, если их вина будет доказана, грозит от 16 до 20 лет тюремного заключения.Бадри Патаркацишвили родился в 1955 году в Тбилиси, окончил Грузинский политехнический институт. В 1980-х уехал в Россию, занимался бизнесом. Затем он снова вернулся на родину, где в 2002 году основал телекомпанию "Имеди". В 2004-2007 годах Патаркацишвили возглавлял Национальный олимпийский комитет Грузии и Федерацию бизнесменов страны. Патаркацишвили открыто критиковал политику Саакашвили.12 февраля 2008 года Патаркацишвили скончался в своем доме около Лондона. Сначала его смерть рассматривалась властями как подозрительная, однако позднее в качестве причины была названа ишемическая болезнь сердца.В марте этого года британская полиция заявила о том, что хочет провести эксгумацию останков Патаркацишвили для выявления следов отравляющих веществ.