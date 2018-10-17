Президент
России Владимир Путин поручил при необходимости обеспечить
транспортировку пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущие
клиники страны, в том числе в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь
главы государства Дмитрий Песков.
Президент
России Владимир Путин поручил при необходимости обеспечить
транспортировку пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущие
клиники страны, в том числе в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь
главы государства Дмитрий Песков.
"Президенту
доложено по линии разных служб. Президент глубоко соболезнует тем, кто
потерял своих родных и близких", – сказал представитель президента
журналистам. По его словам, глава государства поручил министерствам
здравоохранения и по чрезвычайным ситуация принять экстренные меры,
чтобы помочь пострадавшим.
Кроме
того, добавил Песков, Владимир Путин поручил Федеральной службе
безопасности и следственным органам установить причины произошедшего.
"Ожидаем информацию на этот счет", – сказал пресс-секретарь.
Между
тем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в
здании керченского колледжа. "Председатель СК России поручил принять
уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место
происшествия следователей и криминалистов из Москвы", – сообщила
представитель ведомства Светлана Петренко.
В
результате трагедии, по предварительным данным, погибли 10 человек,
десятки пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Первая
версия случившегося – взрыв газового баллона. Однако позже выяснилось,
что здание не было газифицировано. Рассматривается также версия
террористического акта.
Между
тем в СМИ сообщили, что спецслужбы разыскивают парня 20-25 лет, который
может быть исполнителем теракта. О наличии постороннего человека на
территории колледжа сообщили несколько человек. Одни заявляют, что он
что-то подкинул в здание, другие утверждают, что предполагаемый
злоумышленник сам зашел в здание колледжа.
Телеграм-канал Mash
со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о попытке
захвата заложников в колледже, после этого там началась стрельба, а
затем прогремел взрыв.