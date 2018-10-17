Президент России Владимир Путин поручил при необходимости обеспечить транспортировку пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущие клиники страны, в том числе в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ПрезидентРоссии Владимир Путин поручил при необходимости обеспечитьтранспортировку пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущиеклиники страны, в том числе в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарьглавы государства Дмитрий Песков."Президентудоложено по линии разных служб. Президент глубоко соболезнует тем, ктопотерял своих родных и близких", – сказал представитель президентажурналистам. По его словам, глава государства поручил министерствамздравоохранения и по чрезвычайным ситуация принять экстренные меры,чтобы помочь пострадавшим.Крометого, добавил Песков, Владимир Путин поручил Федеральной службебезопасности и следственным органам установить причины произошедшего."Ожидаем информацию на этот счет", – сказал пресс-секретарь.Междутем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва вздании керченского колледжа. "Председатель СК России поручил принятьуголовное дело к производству центральному аппарату и направил на местопроисшествия следователей и криминалистов из Москвы", – сообщилапредставитель ведомства Светлана Петренко.результате трагедии, по предварительным данным, погибли 10 человек,десятки пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Перваяверсия случившегося – взрыв газового баллона. Однако позже выяснилось,что здание не было газифицировано. Рассматривается также версиятеррористического акта.Междутем в СМИ сообщили, что спецслужбы разыскивают парня 20-25 лет, которыйможет быть исполнителем теракта. О наличии постороннего человека натерритории колледжа сообщили несколько человек. Одни заявляют, что ончто-то подкинул в здание, другие утверждают, что предполагаемыйзлоумышленник сам зашел в здание колледжа.Телеграм-канал Mashсо ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о попыткезахвата заложников в колледже, после этого там началась стрельба, азатем прогремел взрыв.