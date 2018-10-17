В графике президента России Владимира Путина произошла серьезная корректировка. Из-за массового убийства в Керченском колледже глава государства решил не сократить по времени, а вовсе отменить переговоры со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщают СМИ. Президент держит ситуацию в Керчи под контролем.

В графике президента России Владимира Путина произошла серьезная корректировка. Из-за массового убийства в Керченском колледже глава государства решил не сократить по времени, а вовсе отменить переговоры со своим египетским коллегой Абдель Фаттахомас-Сиси, сообщают СМИ. Президент держит ситуацию в Керчи под контролем."Да, отменили. Планируемый ранее обед тоже под вопросом", – сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.Ранеепрезидент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным иблизким погибших и поручил при необходимости обеспечить транспортировкупострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущие клиники страны,в том числе в столичные.Такжеглава государства дал поручение министерствам здравоохранения и почрезвычайным ситуациям принять экстренные меры, чтобы помочьпострадавшим, а также Федеральной службе безопасности и следственныморганам – незамедлительно установить причины произошедшего.Напомним,в результате взрыва в Керченском политехническом колледже, попредварительным данным, погибли 18 человек, десятки пострадали, многиеиз них находятся в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрывгазового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не былогазифицировано.Затемприоритетной стала версия террористического акта. СМИ ссылкой наисточники в правоохранительных органах сообщил о попытке захватазаложников в колледже, после этого там началась стрельба, а затемпрогремел взрыв.Позже выяснилось, что стрелком студент четвертого курса колледжа. Ег отелобыло обнаружено в библиотеке на втором этаже. Следственный комитетпереквалифицировал дело на статью об убийстве двух и более лиц.