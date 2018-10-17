В графике президента России Владимира Путина произошла серьезная корректировка. Из-за массового убийства в Керченском колледже глава государства решил не сократить по времени, а вовсе отменить переговоры со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом
ас-Сиси, сообщают СМИ. Президент держит ситуацию в Керчи под контролем.
В графике президента России Владимира Путина произошла серьезная корректировка. Из-за массового убийства в Керченском колледже глава государства решил не сократить по времени, а вовсе отменить переговоры со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом
ас-Сиси, сообщают СМИ. Президент держит ситуацию в Керчи под контролем.
"Да, отменили. Планируемый ранее обед тоже под вопросом", – сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Ранее
президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и
близким погибших и поручил при необходимости обеспечить транспортировку
пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущие клиники страны,
в том числе в столичные.
Также
глава государства дал поручение министерствам здравоохранения и по
чрезвычайным ситуациям принять экстренные меры, чтобы помочь
пострадавшим, а также Федеральной службе безопасности и следственным
органам – незамедлительно установить причины произошедшего.
Напомним,
в результате взрыва в Керченском политехническом колледже, по
предварительным данным, погибли 18 человек, десятки пострадали, многие
из них находятся в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрыв
газового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не было
газифицировано.
Затем
приоритетной стала версия террористического акта. СМИ ссылкой на
источники в правоохранительных органах сообщил о попытке захвата
заложников в колледже, после этого там началась стрельба, а затем
прогремел взрыв.
Позже выяснилось, что стрелком студент четвертого курса колледжа. Ег отело
было обнаружено в библиотеке на втором этаже. Следственный комитет
переквалифицировал дело на статью об убийстве двух и более лиц.