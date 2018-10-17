Водитель семерки слишком поздно заметил женщину, пересекавшую проезжую часть по зебре и сбил ее, от полученных травм пострадавшая скончалась. Момент аварии с летальным исходом попал в объектив регистратора очевидца.

Авария, унесшая жизнь 21-летней женщины, произошла вечером во вторник, 16 октября, на Куйбышевском шоссе в Рязани.Пешеход попытался пересечь проезжую по нерегулируемому переходу. Большинство водителей заметили человека и остановились.К несчастью, 32-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2107, стал исключением и не успел сбросить скорость, судя по всему, слишком поздно обнаружив изменения в дорожной обстановке.По данным СМИ, сбитая женщина-пешеход скончалась от полученных травм.