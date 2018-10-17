По заключению врачей, его здоровью был причинен тяжкий вред

По заключению врачей, его здоровью был причинен тяжкий вредВ Коврове местную жительницу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Летом этого года женщина распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем. В какой-то момент между ними возник конфликт – обвиняемая обвинила своего возлюбленного в измене. Он ей возразил. В пылу гнева ковровчанка ударила мужчину ножом в живот.Потерпевшего госпитализировали. По заключению врачей, его здоровью был причинен тяжкий вред.Женщину задержали, а кухонный нож изъяли оперативники. Свою вину ковровчанка полностью признала.Материалы уголовного дела направлены в суд.