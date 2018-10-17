Родители студентов, которые пострадали в результате бойни устроенной в керченском колледже, не могут найти своих детей. Матери мечутся от одной больницы к другой в поисках сыновей и дочерей.

Родителистудентов, которые пострадали в результате бойни устроенной в керченскомколледже, не могут найти своих детей. Матери мечутся от одной больницы к другойв поисках сыновей и дочерей.Каксообщает корреспондент радиостанции КерчьФМ, находящийся около первой городскойбольницы Керчи, там собрались сотни людей, пытающихся получить хоть какую-тоинформацию о пострадавших. У больницы стоят родители, друзья, очень многомолодежи.Внутрьмедики и охрана никого не пускают, на месте пахнет валерьянкой. Некоторыеродители не смогут найти своих детей, которые пострадали в страшной бойне. Такжеродные не могут узнать о состоянии детей, которых прооперировали и онинаходятся в реанимации.Личностьстрелка уже установлена. Это студент четвертого курса колледжа 18-летнийВладислав Росляков, его тело найдено в одном из помещений учебногозаведения. Сначала он расстреливал студентов из ружья, а затем привел вдействие мощное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.По некоторым данным, учащийся политехнического колледжа в Керчи хотелубить свою возлюбленную. Он пришел в учебное заведение с помповым ружьем.Примечательно,что мать Рослякова – врач. Она работает в одной из больниц, куда доставлялипострадавших из колледжа. Женщина оказывала им первую помощь, не знаю того, ктостал виновником трагедии.Следственныйкомитет возбудил дело по статье "теракт", но позже оно было переквалифицировано на статьюоб убийстве двух и более лиц общеопасным способом. На 18:00 мскизвестно о 18 погибших и около 50-ти раненых в результате бойни в Керченскомполитехническом колледже. В республике Крым с 18 по 20 октября решением главырегиона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.