В канадском городе Келоуна продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд. Сборная России одержала очередную, шестую победу на турнире.

В канадском городе Келоуна продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд. Сборная России одержала очередную, шестую победу на турнире.На этот раз наша команда, за которую выступали Александр Еремин (скип), Мария Комарова, Даниил Горячев и Анастасия Москалева (вице-скип), разгромила сборную Австралии 10:1. Сборная России уверенно лидирует в своей группе и обеспечила выход в плей-офф.Для того, чтобы выйти сразу в четвертьфинал, минуя предварительную стадию, россиянам необходимо обыграть сборную Финляндии в среду или команду Нидерландов в четверг.