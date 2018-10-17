17.10.2018

2018-10-17 11:05:51

Россиянин четыре года насиловал маленьких падчериц

В Башкирии 50-летний мужчина в течение четырех лет насиловал двух дочек своей жены. По данным , на момент первого эпизода преступления младшей девочке было 11 лет.



Дети не говорили матери о действиях отчима, так как мужчина запугал малышек. Сознались в произошедшем девочки лишь в 2017 году, рассказав о зверствах жене своего отца.