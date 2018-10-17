Курс конвертации вряд ли порадует держателей карт банка
С 17 октября клиенты Сбербанка впервые получают возможность обменивать накопленные по картам банка бонусы Спасибо
на рубли, сообщила пресс-служба Центра программ лояльности – оператора программы Спасибо от Сбербанка
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Предложить клиентам Сбербанка такую возможность обещал в начале июня президент банка Герман Греф. Прежде бонусы можно было тратить только у партнеров Сбербанка и оплачивать ими отдельные услуги банка.
Однако возможность превратить скопившиеся на бонусном счете Спасибо
в рубли банк предоставил только самым активным пользователям карт – тем, кто к октябрю достиг высшего уровня привилегий Больше, чем спасибо
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