Курс конвертации вряд ли порадует держателей карт банка

С 17 октября клиенты Сбербанка впервые получают возможность обменивать накопленные по картам банка бонусы Спасибона рубли, сообщила пресс-служба Центра программ лояльности – оператора программы Спасибо от СбербанкаПредложить клиентам Сбербанка такую возможность обещал в начале июня президент банка Герман Греф. Прежде бонусы можно было тратить только у партнеров Сбербанка и оплачивать ими отдельные услуги банка.Однако возможность превратить скопившиеся на бонусном счете Спасибов рубли банк предоставил только самым активным пользователям карт – тем, кто к октябрю достиг высшего уровня привилегий Больше, чем спасибо