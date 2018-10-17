В Буэнос-Айресе близятся к завершению Юношеские игры. За день до завершения соревнований сборная России стала недосягаемой по количеству завоеванных медалей.

В Буэнос-Айресе близятся к завершению Юношеские игры. За день до завершения соревнований сборная России стала недосягаемой по количеству завоеванных медалей.По состоянию на полдень 18 октября в активе юных российских спортсменов 52 медали, из которых 25 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Ближайшие соперники – китайцы завоевали 36 медалей. 34 медали у сборной Японии.Согласно календарю последнего соревновательного дня, ни сборная Китая, ни сборная Японии не в состоянии догнать нашу команду. Таким образом сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Юношеских игр.