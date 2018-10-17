Ушиб грудной клетки диагностировали у пассажирки фирменного поезда РЖД, которая по прибытии из Москвы в Санкт-Петербург упала в проем между платформой и вагоном. Произошедший днем 15 октября инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Ушиб грудной клетки диагностировали у пассажирки фирменного поезда РЖД, которая по прибытии из Москвы в Санкт-Петербург упала в проем между платформой и вагоном. Произошедший днем 15 октября инцидент попал в объектив камеры наблюдения.На кадрах с Московского вокзала видно, как перед пострадавшей по трапу проходят несколько пассажиров двухэтажного состава. Но стоило только пожилой женщине ступить на металлическую конструкцию, как последняя соскользнула вниз, а вслед за ней и пассажирка. Она успела зацепиться руками за край платформы, так что ее быстро вытащили наверх.Пострадавшую, как отмечает Piter.tv, доставили во врачебный пункт на вокзале, а затем госпитализировали с ушибом грудной клетки.Что стало причиной ЧП — плохо закрепленный проводником трап или дефект конструкции — остается неизвестным.