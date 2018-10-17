Школа № 36 перешла на дистанционное обучение. Связано это с карантином. Он введён сегодня и продлится 10 дней. По данным Роспотребнадзора, 6 учеников школы заболели пневмонией. Карантин ввели в связи с тем, что больные контактировали со здоровыми детьми. Надзорное ведомство сейчас выясняет, что привело к карантину в школе. Предварительные версии - несвоевременное поступление информации о заболевших; переполненные классы. Инфекция, как известно, передаётся воздушно-капельным путём.

Школа № 36 перешла на дистанционное обучение. Связано это с карантином. Он введён сегодня и продлится 10 дней. По данным Роспотребнадзора, 6 учеников школы заболели пневмонией. Карантин ввели в связи с тем, что больные контактировали со здоровыми детьми. Надзорное ведомство сейчас выясняет, что привело к карантину в школе. Предварительные версии - несвоевременное поступление информации о заболевших; переполненные классы. Инфекция, как известно, передаётся воздушно-капельным путём. Сейчас, по словам директора, учебный процесс не прерван. Ученики осваивают школьную программу дистанционно. Если не будет новых заболевших, то карантин снимут через 10 дней и дети вернуться в школу. Однако инкубационный период длится три недели, и всё это время Роспотребнадзор будет контролировать ситуацию.