Штат областной администрации сильно раздут. Как мы уже сообщали, так считает Владимир Сипягин. Новый губернатор фактически уже оставил двух своих замов без работы. Речь идёт о вице-губернаторе по строительству и вице-губернаторе по имущественным и земельным отношениям. Владимир Сипягин подписал постановление № 758, которым перераспределил их обязанности между другими замами. Напрямую сократить вице-губернаторов Сипягин не может. Их количество отражено в Уставе области, а менять его без депутатов Законодательного Собрания нельзя.

Штат областной администрации сильно раздут. Как мы уже сообщали, так считает Владимир Сипягин. Новый губернатор фактически уже оставил двух своих замов без работы. Речь идёт о вице-губернаторе по строительству и вице-губернаторе по имущественным и земельным отношениям. Владимир Сипягин подписал постановление № 758, которым перераспределил их обязанности между другими замами. Напрямую сократить вице-губернаторов Сипягин не может. Их количество отражено в Уставе области, а менять его без депутатов Законодательного Собрания нельзя. Как дальше будут развиваться события - пресс-секретарь Сипягина Ольга Петрова обещала рассказать в пятницу. Сейчас вместе с директорами областных департаментов она находится в Смоленске, куда Владимир Сипягин повёз своих подчинённых набираться опыта. Дело в том, что Смоленской области руководит тоже ЛДПРовец Алексей Островский, и лидер партии Жириновский на инаугурации Сипягина приводил его в пример.