Саудовского журналиста Джамаля Хашогги могли пытать и убить в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, причем при допросе присутствовал генеральный консул.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность известила ежедневная турецкая газета Hürriyet. Она ссылается на коллег из Yeni Şafak, в распоряжении которых оказалась аудиозапись допроса и пыток Джамала Хашогги, обозревателя американской газеты Washington Post в здании консульства.Отмечается, что по предположению турецких газетчиков, вначале журналиста жестоко пытали, а затем отрубили голову, а тело расчленили. Турецкое издание подчеркивает, что на записи различим голос генконсула Саудовской Аравии Мухаммада Утайби, принимавшего участие в экзекуции.Дипломат просит "сделать это в другом месте", на что другой голос угрожает ему расправой на родине в случае, если он будет возражать.Телеканал "Аль-Джазира" и газета The New York Times отмечают, что в делегации Саудовской Аравии, прилетавшей в Стамбул во время исчезновения Хашогги, были представители королевской гвардии и разведки.Отмечается, что четверо из них ранее входили в группу сопровождения крон-принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана ас-Сауда в заграничных поездках. Их подозревают в том, что они расправились с Хашогги.Агентство Associated Press рассказало, что турецкая полиция во время осмотра здания генерального консульства Саудовской Аравии нашла "неоспоримые доказательства" того, что оппозиционный журналист был убит в этом здании.Саудовский журналист Хашогги бесследно исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовская Аравия отрицает свою причастность к его исчезновению или убийству.Министерства иностранных дел Великобритании, Франции и Германии в в совместном заявлении призвали к проведению "заслуживающего доверия расследования для установления истины в том, что произошло", а также "выявлению и наказанию лиц, ответственных за исчезновение Джамала Хашогги".