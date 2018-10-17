В одном из выпусков программы “На самом деле” Первого канала супруга заслуженного артиста Александра Самойлова – Ирина Аверина призналась, что не была верна мужу. Теперь актер пытается выяснить является ли Аркадий, которого он 20 лет считал своим сыном, его кровным родственником.

В одном из выпусков программы “На самом деле” Первого канала супруга заслуженного артиста Александра Самойлова – Ирина Аверина призналась, что не была верна мужу. Теперь актер пытается выяснить является ли Аркадий, которого он 20 лет считал своим сыном, его кровным родственником.Сам Самойлов также имел любовную связь на стороне. В том же эфире артист признался, что вел двойную жизнь и много лет подряд изменял супруге.После шоу Самойлова заели сомнения. По его словам, супруга родила младшего сына Аркадия не от него. Артист заставил наследника пройти унизительную экспертизу ДНК.Слова отца о генетическом тестировании для 19-летнего Самойлова-младшего стали последней каплей. Сын артиста всегда чувствовал себя нелюбимым отцом. Редакторам программы молодой человек сообщил, что родитель всю жизнь терроризировал его.“Я полагаю, что некоторая доля преувеличения в его монологе существует. Не знаю чем она навеяна, может быть каким-то его настроением, но многого из того, что он сейчас вам поведал я не делал. Аркадий является моим любимым сыном”, – заявил заслуженный артист. Несмотря на безграничную любовь к наследнику, Самойлов сомневается в своем отцовстве.В студии появился Аркадий Самойлов. “Зачем ты врешь, ты хоть что-нибудь хорошее говорил мне за всю жизнь”, – накинулся молодой человек на родителя.Аркадий бросал в лицо отцу упрек за упреком. Детские воспоминания молодого человека потрясли присутствующих. “Знаете, что он обо мне сказал, когда спросили, что это за парень? “Я соседского мальчика в школу веду”. То есть он не согласился, что я его сын, он не хотел этого говорить. Я маленький был”,– поведал юноша. “Мне тогда казалось, что это смешно”, – бросил в ответ Александр.Ирина Аверина настаивает, что отец ее сына Александр Самойлов. Однако проверка на полиграфе показала, что супруга заслуженного артиста точно не знает, кто является отцом ее ребенка. После Ирина призналась, что 20 лет назад у нее был красивый роман. Женщина в подробностях описала встречи с любовником, правда имени его раскрывать не стала. Как выяснилось, Самойлов-старший знал о ком идет речь. Этот человек друг их семьи. “Импозантный испанец, русский испанец Андрес. Он здесь родился”, – с улыбкой сообщил Александр.Андрес Гонсалес также появился в студии. Мужчина отметил, что не удивится если Аркадий окажется его сыном.Ведущий программы Дмитрий Шепелев обнародовал итоги ДНК-тестирования. В руках у шоумена было два конверта, в одном результаты исследования на определение родства между Александром и Аркадием, в другом между Андресом и Аркадием. “Вероятность того, что Аркадий Самойлов является сыном Александра Самойлова составляет 99,9%. Отцовство подтверждено”, – сообщил Шепелев. Второй конверт ведущий открывать не стал.