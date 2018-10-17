Злоумышленник воспользовался тем, что водитель автомобиля вышел из салона, чтобы разменять деньги в ближайшем магазине, и угнал иномарку...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО задержали 37-летнего жителя столицы, подозреваемого в угоне иномарки.В дежурную часть ОМВД России по району Сокол поступило сообщение от 35-летнего водителя одной из таксомоторных компаний. Заявитель сообщил, что ехал по Ленинградскому шоссе, когда его остановил неизвестный гражданин и попросил довезти до метро. По прибытии на место оказалось, что у водителя нет сдачи с тысячной купюры, которой расплатился пассажир, и он вышел из автомобиля, чтобы разменять деньги в ближайшем магазине. Однако, вернувшись, мужчина обнаружил, что его автомобиль марки «Ауди» исчез. Материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей.В результате введенного плана «Перехват» сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля и задержали подозреваемого.Дознанием ОМВД России по району Сокол возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29