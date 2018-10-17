Дочь фигуристки Татьяны Навки 18–летняя Александра Журина. Страдает от неразделенной любви. Такой вывод можно сделать взглянув в ее Instagram.

Дочь фигуристки Татьяны Навки 18–летняя Александра Журина. Страдает от неразделенной любви. Такой вывод можно сделать взглянув в ее Instagram.Александре написала некая Лариса из Барнаула. Судя по странице этой женщины, она профессиональная колдунья. “Потомственная гадалка”, “Опыт более 30 лет🔮”, “Белая магия”, “Более 500 штук обрядов”, “Помогу в любой ситуации”, – перечислила ведунья свои умения у себя в профиле.Потомственная белая ведьма предложила Журиной вернуть любимого человека. Старшая дочь Навки согласилась пройти обряд и иронично отметила, что собирается ждать возвращения возлюбленного. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому..."Позже к обсуждению присоединилась подруга Журиной, которая в соцсети “Вконтакте” представлена как Дана Иванова. Девушка с иронией написала Александре, что тоже может предоставить услуги подобного плана. Она гадает на картах Таро и имеет огромный опыт работы в сфере магического – целый год. ”Помогу избавить от вашего настоящего, забыть бывшего и найти нормального будущего #опытработыгод#гаданиенакартахтаро 🔮✨ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – в шутку написала Иванова.В ответ Александра отметила, что готова принять помощь подруги. “Это будет очень сложно, но я доверюсь вам, пожалуй #гаданиенакофейнойгуще”, – отметила дочь фигуритки.Добавим, что о личной жизни Журиной известно очень мало. Ей много раз пытались навязать романы с различными знаменитыми молодыми людьми. Однако девушка всегда опровергала слухи.