Студент керченского колледжа, устроивший взрыв в столовой
учебного заведения, интересовался историей массовых убийств. Во время нападения
он пытался повторить стиль американца Эрика Хасса, расстрелявшего в
1999 году учеников школы Колумбайн.
Студент керченского колледжа, устроивший взрыв в столовой
учебного заведения, интересовался историей массовых убийств. Во время нападения
он пытался повторить "стиль" американца Эрика Хасса, расстрелявшего в
1999 году учеников школы "Колумбайн".
Владислав Росляков был зачислен в колледж в 2015 году. Он зарегистрирован
в соцсети "ВКонтакте". Интересы у студента были обширные: в его
закладках как страницы с эротикой, так и жестокие игры-стрелялки, разного рода
ужасы и "расчлененка".
После того, как в Сети появились снимки с камер наблюдения в
колледже, пользователи отметили, что Росляков подражал убийцам из американского
штата Колорадо, расстрелявшим в апреле 1999 года 36 человек в школе "Колумбайн".
Владислав, войдя в школу, даже переоделся в похожую футболку.
Оружие студент тоже подобрал близкое по "стилю". 8
сентября молодой человек получил разрешение на ружье 12-го калибра. А за
несколько дней до атаки приобрел полторы сотни патронов к нему, сообщает телеграм-канал
112.
Очевидцы рассказали, что кто-то оставил в столовой колледжа
рюкзак. Спустя несколько минут прогремел взрыв. Ученики вспомнили рассказы
Рослякова о том, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами. Пот некоторым
данным, взрыва было два.
Пострадали в результате теракта около 50 человек. Число
погибших продолжает расти, на данный момент известно о 18 жертвах. Сам
нападавший покончил жизнь самоубийством.
За последний год по России прокатилась волна преступлений,
совершенных в школах. Все чаще звучит версия, что подростков вдохновляет
"Колумбайн" – бойня, которую устроили 20 апреля 1999 года в своей
школе два американских подростка.
Эрик Харрис и Дилан Клиболд заложили в школьном кафетерии девятикилограммовые бомбы из баллонов с
пропаном. Однако взрыва не произошло, тогда вошли в здание и выпустили из ружей
около 200 пуль, убив 13 человек и ранив более 20.