Студент керченского колледжа, устроивший взрыв в столовой учебного заведения, интересовался историей массовых убийств. Во время нападения он пытался повторить стиль американца Эрика Хасса, расстрелявшего в 1999 году учеников школы Колумбайн.

Студент керченского колледжа, устроивший взрыв в столовойучебного заведения, интересовался историей массовых убийств. Во время нападенияон пытался повторить "стиль" американца Эрика Хасса, расстрелявшего в1999 году учеников школы "Колумбайн".Владислав Росляков был зачислен в колледж в 2015 году. Он зарегистрированв соцсети "ВКонтакте". Интересы у студента были обширные: в егозакладках как страницы с эротикой, так и жестокие игры-стрелялки, разного родаужасы и "расчлененка".После того, как в Сети появились снимки с камер наблюдения вколледже, пользователи отметили, что Росляков подражал убийцам из американскогоштата Колорадо, расстрелявшим в апреле 1999 года 36 человек в школе "Колумбайн".Владислав, войдя в школу, даже переоделся в похожую футболку.Оружие студент тоже подобрал близкое по "стилю". 8сентября молодой человек получил разрешение на ружье 12-го калибра. А занесколько дней до атаки приобрел полторы сотни патронов к нему, сообщает телеграм-канал112.Очевидцы рассказали, что кто-то оставил в столовой колледжарюкзак. Спустя несколько минут прогремел взрыв. Ученики вспомнили рассказыРослякова о том, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами. Пот некоторымданным, взрыва было два.Пострадали в результате теракта около 50 человек. Числопогибших продолжает расти, на данный момент известно о 18 жертвах. Самнападавший покончил жизнь самоубийством.За последний год по России прокатилась волна преступлений,совершенных в школах. Все чаще звучит версия, что подростков вдохновляет"Колумбайн" – бойня, которую устроили 20 апреля 1999 года в своейшколе два американских подростка.Эрик Харрис и Дилан Клиболд заложили в школьном кафетерии девятикилограммовые бомбы из баллонов спропаном. Однако взрыва не произошло, тогда вошли в здание и выпустили из ружейоколо 200 пуль, убив 13 человек и ранив более 20.