Шестилетний сын Эвелины Бледанс Семен Семен в больнице. По словам его отца, ребенку предстоит перенести плановую операцию.

Шестилетний сын Эвелины Бледанс Семен Семен в больнице. По словам его отца, ребенку предстоит перенести плановую операцию.На официальной страничке маленького Семена, которую, к слову, ведет его отец, продюсер , режиссер Александр Семин, появилось несколько видеозаписей, сделанных в больничной палате. Чтобы не пугать многочисленных поклонников "солнечного мальчика", бывший муж комедийной актрисы Эвелины Бледанс рассказал о том, почему Семен оказался в больнице."Мы на два-три дня перемещаемся в больницу. Впереди плановая операция (все хорошо, мальчиковые дела). Будем репортажить", – рассказал Александр. Подписчики немедленно отреагировали на сообщение. Они поддержали Семена, пожелав ему скорейшего выздоровления."Ангела вам в помощь!", "Чтобы все прошло удачно!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Дай Бог вам здоровья и удачной мальчиковой операции", "Семочка! Будем ждать тебя!", "Ребята, Бог в помощь! Лечитесь и выздоравливайте скорее!", "Все будет хорошо, потому что по другому быть не должно!", "Скорейшего тебе выздоровления и возвращения домой Сема...!!!..." – прокомментировали сообщение отца мальчика пользователи Сети.Напомним, в конце прошлого года Семен перенес операцию в Германии. Дело в том, что после рождения мальчику диагностировали врожденный вывих надколенников обеих ног. Родители, актриса Эвелина Бледанс и продюсер Александр Семин, пытались вылечить недуг без хирургического вмешательства, однако ничего не получилось.Эвелина не унывает. "Слава богу, что нам досталась только такая аномалия, а не более серьезные, которые часто сопутствуют синдрому Дауна. Не порок сердца, который нам сначала диагностировали: у Семы в течение первого года жизни не закрывалось "окошко" в сердце. Мы были под наблюдением, проходили необходимую диагностику. С возрастом окно затянулось, но проблемы с коленями так и остались", – констатировала артистка. Впрочем, пока точно неизвестно, связана ли нынешняя операция с ногами мальчика.