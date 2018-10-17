Тела погибших во время нападения на политехнический колледж в Керчи студентов до сих пор не вывезли из здания учебного заведения. Имена всех пострадавших до сих пор неизвестны, родители в панике.

Тела погибших во время нападения на политехнический колледжв Керчи студентов до сих пор не вывезли из здания учебного заведения. Именавсех пострадавших до сих пор неизвестны, родители в панике.Власти решают вопрос, где родители будут опознавать телажертв керченского стрелка – в морге или прямо в колледже. Погибших до сих порне вывезли из здания учебного заведения. Кроме того, несколько студентов скончались вмашинах скорой помощи, по дороге в больницу.В результате стрельбы в политехническом колледже Керчи, попоследним данным, погибли 19 и ранены 54 человека. На месте происшествияработают специалисты Росгвардии, МЧС, медицинской службы.Имена всех пострадавших в результате нападения до сих порнеизвестны. Около полусотни человек собрались возле керченской больницы.Родители близки к панике, они требуют огласить весь список раненых, а такжеинформацию об их состоянии.Трагедия произошла 17 октября. 18-летний студент пронес в учебное заведение ружье и самодельное взрывное устройство. Он открыл стрельбу в коридоре, а когда у него закончились патроны, взорвал бомбу. В результате 19 человек погибли, еще 36 находятся в больницах. Сам "керченский стрелок" покончил с собой в библиотеке колледжа, напоминает "Керчь ФМ".Восемь пострадавших в результате стрельбы в Керчи находятся в тяжелом состоянии. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, раненым оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, недостатка в медикаментах нет. В пресс-службе МЧС тем временем сообщили, что в Крым спецбортом "Ил-76" будут дополнительно доставлены 23 медика и 5 психологов. Также к месту трагедии прибыли вертолеты МЧС "Ми-8" из Сочи и Ростова-на-Дону.