Эффектные и весьма откровенные снимки публикует в соцсети известный хоккеист Иван Телегин. Новую фотографию с супругой Пелагеей спортсмен сопроводил подписью: Идеальная пара.

Эффектные и весьма откровенные снимки публикует в соцсетиизвестный хоккеист Иван Телегин. Новую фотографию с супругой Пелагеей спортсменсопроводил подписью: "Идеальная пара".Могучий хоккеист, нисколько не смущаясь фотографа, сжалхрупкую Пелагею в жарких объятиях. 26-летний спортсмен уверен, что они с32-летней певицей идеально подходят друг другу. И без стеснения убеждает в этомпоклонников.Автор последней фотосессии Телегина с любимой супругой -известный фотограф Владимир Широков. Снимок у мастера получился эффектный: судяпо всему, ему помогли и сами модели, не сдерживавшие своихчувств.Иван запечатлен в классическом черном костюме, пиджак надетна голое тело. Образ неотразимого мачо усиливает фирменная борода хоккеиста. А певицаи наставница проекта "Голос" на сей раз надела легкое черное платье без рукавов с полупрозрачным низом. Образ дополняется внушительнымвырезом в зоне декольте. Видно, что Пелагея заметно похудела.Подписчики настроением фотографии прониклись. "SexВаня, полный sex! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сколько шикарности в этой фотографии! Идеальныенаши", "Берегите такую красоту, Иван!" – комментируютснимок поклонники.В то же время некоторых заинтересовал жест Телегина,характерный для тех, кто ожидает прибавления в семье. Спортсмен позирует нафото, заключив Пелагею в объятия и положив обе руки на ее живот. Так частофотографируются пары, которые готовятся стать родителями. Кстати, звезданедавно участвовала в проекте "Голос 60+", где победила ее подопечнаяЛидия Музалева. Интересно, что первый раз Пелагея забеременела именно вовремя съемок проекта Первого канала, напоминают "7Дней". Поклонникиуже сделали на основании этих фактов далеко идущие выводы.