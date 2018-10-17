Эффектные и весьма откровенные снимки публикует в соцсети
известный хоккеист Иван Телегин. Новую фотографию с супругой Пелагеей спортсмен
сопроводил подписью: Идеальная пара.
Эффектные и весьма откровенные снимки публикует в соцсети
известный хоккеист Иван Телегин. Новую фотографию с супругой Пелагеей спортсмен
сопроводил подписью: "Идеальная пара".
Могучий хоккеист, нисколько не смущаясь фотографа, сжал
хрупкую Пелагею в жарких объятьях. 26-летний спортсмен уверен, что они с
32-летней певицей идеально подходят друг другу. И без стеснения убеждает в этом
поклонников.
Автор последней фотосессии Телегина с любимой супругой -
известный фотограф Владимир Широков. Снимок у мастера получился эффектный: судя
по всему, ему в этом помогли и сами модели, нисколько не сдерживавшие своих
чувств.
Иван запечатлен в классическом черном костюме, пиджак надет
на голое тело. Образ неотразимого мачо усиливает фирменная борода хоккеиста. А певица
и наставница проекта "Голос" на сей раз надела легкое черное платье с
открытыми рукавами и полупрозрачным низом. Образ дополняется внушительным
вырезом в зоне декольте. Видно, что Пелагея заметно похудела.
Подписчики настроением фотографии прониклись. "Sex
Ваня, полный sex!", " Сколько шикарности в этой фотографии! Идеальные
наши", "Берегите такую красоту, Иван!", – комментируют
фотографию поклонники.
В то же время, некоторых заинтересовал жест Телегина,
характерный для тех, кто ожидает прибавления в семье. Спортсмен позирует на
фото, заключив Пелагею в объятия и положив обе руки на ее живот. Так часто
фотографируются пары, которые готовятся стать родителями. Кстати, звезда
недавно участвовала в проекте "Голос 60+", где победила ее подопечная
Лидия Музалева. Интересно, что в первый раз Пелагея забеременела именно во
время съемок проекта Первого канала, напоминает "7 Дней". Поклонники
уже сделали на основании этих фактов далеко идущие выводы.