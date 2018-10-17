В Керчи прогремел взрыв. Жертвами стали 10 человек. Силовики уже огласили первые версии произошедшего.

В Керчи прогремел взрыв. Жертвами стали 10 человек. Силовики уже огласили первые версии произошедшего.Установлено, что взрыв произошел в столовой политехнического колледжа. В момент ЧП в помещении находились студенты.По предварительным данным, взорвался газ. Однако силовики сообщили, что рассматривают версию теракта. Очевидцы утверждают, что видели постороннего мужчину. Одни видели как этот человек бросил что-то в окно, другие же рассказывают, что он вошел в здание."Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", – рассказал один из студентов колледжа телеграм-каналу "Говорит Москва".Новость дополняется