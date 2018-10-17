Свидетельница ЧП, студентка атакованного учебного заведения поделилась подробностями трагедии. Девочка в это время по счастливой случайности находилась на улице.

ЧП, студентка атакованного учебного заведения поделилась подробностямитрагедии. Девочка в это время по счастливой случайности находилась на улице.По словам очевидицы, преступники беспрепятственнопроникли в здание. "Мы стояли в аллее. Там какие-то мужики зашли в политех, уних не спросили ни паспортов, а у нас там металлоискатели, даже не пропикалипистолеты", – цитирует ученицу Telegram-каналLshort.Во время рассказа студентка не могла сдержать эмоций,говоря сквозь слезы. "Они зашли, стрельнули, там были учителя, знакомые, у менятам были все… Был взрыв, начали все бежать, мы услышали стрельбу, приехалаполиция, скорая, там очень много крови. Сказали, что пока туда никто ходить небудет", – поделилась девочка.Появилась в Сети и фотография террориста. На ней он согромной "пушкой". Непонятно, как мужчине удалось пронести оружие черезохранников колледжа. В настоящее время на месте трагедии много военных и БТР.Следственный комитет России (СКР) возбудил дело постатье "Террористический акт". Как стало известно, в столовой колледжа сработаловзрывное устройство, начиненное металлическими предметами. В Крыму объявлен трехдневныйтраур.По официальным данным СКР, в теракте погибли 13человек, 50 пострадали. Пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручилнезамедлительно выяснить обстоятельства случившегося. В регионвылетают глава Минздрава России Вероника Скворцова и министр просвещения ОльгаВасильева, передаетОдин из студентов такжерассказал, что сначала произошел взрыв в столовой колледжа, а сразу после негоиз туалетов начали выбегать люди с автоматами. "На лицах у них были маски.Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, носколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям – повсем, кто попадался им на пути", – поделился студент.