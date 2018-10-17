Свидетельница
ЧП, студентка атакованного учебного заведения поделилась подробностями
трагедии. Девочка в это время по счастливой случайности находилась на улице.Свидетельница
ЧП, студентка атакованного учебного заведения поделилась подробностями
трагедии. Девочка в это время по счастливой случайности находилась на улице.
По словам очевидицы, преступники беспрепятственно
проникли в здание. "Мы стояли в аллее. Там какие-то мужики зашли в политех, у
них не спросили ни паспортов, а у нас там металлоискатели, даже не пропикали
пистолеты", – цитирует ученицу Telegram-канал
Lshort.
Во время рассказа студентка не могла сдержать эмоций,
говоря сквозь слезы. "Они зашли, стрельнули, там были учителя, знакомые, у меня
там были все… Был взрыв, начали все бежать, мы услышали стрельбу, приехала
полиция, скорая, там очень много крови. Сказали, что пока туда никто ходить не
будет", – поделилась девочка.
Появилась в Сети и фотография террориста. На ней он с
огромной "пушкой". Непонятно, как мужчине удалось пронести оружие через
охранников колледжа. В настоящее время на месте трагедии много военных и БТР.
Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по
статье "Террористический акт". Как стало известно, в столовой колледжа сработало
взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. В Крыму объявлен трехдневный
траур.
По официальным данным СКР, в теракте погибли 13
человек, 50 пострадали. Пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил
незамедлительно выяснить обстоятельства случившегося. В регион
вылетают глава Минздрава России Вероника Скворцова и министр просвещения Ольга
Васильева, передает
Один из студентов также
рассказал, что сначала произошел взрыв в столовой колледжа, а сразу после него
из туалетов начали выбегать люди с автоматами. "На лицах у них были маски.
Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но
сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям – по
всем, кто попадался им на пути", – поделился студент.